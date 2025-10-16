ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Greenpeace: Οι ηγέτες στην COP30 πρέπει να δράσουν, 9 στους 10 πολίτες θέλουν προστασία των δασών

Νέα δημοσκόπηση δείχνει το ποσοστό των των ατόμων που επιθυμεί οι κυβερνήσεις τους να αναλάβουν περισσότερη δράση για τα δάση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Greenpeace στην COP30: «9 στους 10 πολίτες ζητούν προστασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης» Facebook Twitter
Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης από την Greenpeace / Φωτ.: Unsplash
0

Με αφορμή τη συνάντηση προετοιμασίας της Διάσκεψης για το Κλίμα (COP30) στη Μπραζίλια, η Greenpeace κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν άμεση δράση για την προστασία των δασών, προβάλλοντας μηνύματα όπως «Act for forests, act for climate» στο Κογκρέσο και σε δημόσια κτίρια.

Από νέα δημοσκόπηση της διεθνούς Greenpeace προέκυψε, ότι 9 στους 10 ερωτηθέντες θέλουν να προωθηθεί η προστασία των δασών για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Μηνύματα όπως «COP30: Act for forests, act for climate» και «COP30: Protejam as florestas» προωθήθηκαν σε προβολές επάνω στο Κογκρέσο και σε διάφορα δημόσια κτίρια της Μπραζίλια, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της προπαρασκευαστικής συνάντησης για την COP30. Στα ελληνικά, τα συνθήματα σημαίνουν «Αναλάβετε δράση για τα δάση, αναλάβετε δράση για το κλίμα» και «Προστατεύστε τα δάση».

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης από την Greenpeace

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από την Opinium για λογαριασμό της διεθνούς Greenpeace σε 17 χώρες και στις πέντε ηπείρους[1]. Το εντυπωσιακό -όπως το περιγράφει η Greenpeace στο δελτίο Τύπου της- 86% των ατόμων που συμμετείχαν πιστεύει ότι η προστασία των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το 82% των ατόμων επιθυμεί οι κυβερνήσεις τους να αναλάβουν περισσότερη δράση για τα δάση, δείχνοντας τη συντριπτική υποστήριξη του κοινού για τον τερματισμό της αποψίλωσης.

Ακόμη, οι περισσότεροι συμφωνούν, πως για πιο δραστικά αποτελέσματα είναι αναγκαία η επίτευξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας μέσω διεθνών συμφωνιών για τον τερματισμό της αποψίλωσης (77%) και με τη δέσμευση για ένα νέο σχέδιο δράσης για την παύση της καταστροφής των δασών και άλλων οικοσυστημάτων (75%). Όσον αφορά την προστασία των δασών, οι ερωτηθέντες εμπιστεύονται περισσότερο τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες (78%), πολύ περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις (49%) ή τις εταιρείες (42%). Το 75% συμφωνεί ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πρέπει να λάβουν χρηματοδότηση για την προστασία των δασών.

Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης προετοιμασίας της COP30 στην Μπραζίλια, όπου οι αντιπροσωπείες των χωρών, οι αυτόχθονες κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών συναντώνται για να προετοιμάσουν τα αποτελέσματα της COP, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν από κοινού η κλιματική κρίση και η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

«Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση»

Η An Lambrechts, εμπειρογνώμονας σε θέματα βιοποικιλότητας στη διεθνή Greenpeace, δήλωσε: «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον στόχο του 1,5°C, η COP30 θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών έως το 2030. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι κατανοούν την επείγουσα ανάγκη και επιθυμούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό από μια COP στον Αμαζόνιο».

Για την ουσιαστική προστασία των δασών, η Greenpeace καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες στη συνάντηση προετοιμασίας της COP30 να:

  • Ενεργήσουν σύμφωνα με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους και τον στόχο της UNFCCC για την παύση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών έως το 2030, με μια απόφαση που δεν θα σταματά στις εθελοντικές δεσμεύσεις[2].
  • Παρέχουν άμεση χρηματοδότηση στις λύσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών. 
  • Ρυθμίσουν και σταματήσουν τη χρηματοδότηση όσων επωφελούνται από την καταστροφή των δασών.
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Ο πλανήτης χάνει τα χρώματά του: Οι πεταλούδες «ξεθωριάζουν» λόγω των ανθρώπων

Νέα έρευνα από τη Βραζιλία δείχνει ότι οι πεταλούδες χάνουν τα χρώματά τους καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου - Ο πλανήτης γίνεται πιο μονόχρωμος και αυτό απειλεί τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση: Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Περιβάλλον / Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για τις εκπομπές μεθανίου, προκαλώντας αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες - Οι αγρότες πανηγυρίζουν, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για συνέπειες στο κλίμα και τη διεθνή εικόνα της χώρας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Πραγματική στήριξη ή χαμένη ευκαιρία;

Νέα σειρά podcast: H κατάσταση των πραγμάτων / Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Πραγματική στήριξη ή χαμένη ευκαιρία;

Μπορεί το Κλιματικό Ταμείο να αποτελέσει μια δίκαιη λύση στην ακριβή ενέργεια; Ή μήπως τα €4,78 δισ. που αναλογούν στην Ελλάδα κινδυνεύουν να πάνε χαμένα; Η Ντίνα Καράτζιου μιλά με την Ιωάννα Σούκα, αναλύτρια Ενεργειακής Πολιτικής στο Green Tank.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Κλιματική κρίση: Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Περιβάλλον / Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για τις εκπομπές μεθανίου, προκαλώντας αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες - Οι αγρότες πανηγυρίζουν, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για συνέπειες στο κλίμα και τη διεθνή εικόνα της χώρας
LIFO NEWSROOM
Σούρτσεϊ: Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

Περιβάλλον / Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

To Σούρτσεϊ, το ηφαιστειακό νησί που γεννήθηκε το 1963 στα νότια της Ισλανδίας, παραμένει ζωντανό εργαστήριο της φύσης. Από τις πρώτες εκρήξεις έως τη βιοποικιλότητα που άνθισε, η ιστορία της προσφέρει ελπίδα και μαθήματα για την ανθεκτικότητα της ζωής
LIFO NEWSROOM
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Ο πλανήτης χάνει τα χρώματά του: Οι πεταλούδες «ξεθωριάζουν» λόγω των ανθρώπων

Νέα έρευνα από τη Βραζιλία δείχνει ότι οι πεταλούδες χάνουν τα χρώματά τους καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου - Ο πλανήτης γίνεται πιο μονόχρωμος και αυτό απειλεί τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Περιβάλλον / Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Η παγκόσμια αγορά ψαριών ενυδρείου βασίζεται κυρίως σε άγρια συλλεγμένα είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η έρευνα προτείνει βιώσιμες λύσεις και αυξημένη ενημέρωση καταναλωτών
LIFO NEWSROOM
Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Περιβάλλον / Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios
LIFO NEWSROOM
 
 