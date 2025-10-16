Greenpeace: Οι ηγέτες στην COP30 πρέπει να δράσουν, 9 στους 10 πολίτες θέλουν προστασία των δασών

Με αφορμή τη συνάντηση προετοιμασίας της Διάσκεψης για το Κλίμα (COP30) στη Μπραζίλια, η Greenpeace κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν άμεση δράση για την προστασία των δασών, προβάλλοντας μηνύματα όπως «Act for forests, act for climate» στο Κογκρέσο και σε δημόσια κτίρια.

Από νέα δημοσκόπηση της διεθνούς Greenpeace προέκυψε, ότι 9 στους 10 ερωτηθέντες θέλουν να προωθηθεί η προστασία των δασών για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Μηνύματα όπως «COP30: Act for forests, act for climate» και «COP30: Protejam as florestas» προωθήθηκαν σε προβολές επάνω στο Κογκρέσο και σε διάφορα δημόσια κτίρια της Μπραζίλια, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της προπαρασκευαστικής συνάντησης για την COP30. Στα ελληνικά, τα συνθήματα σημαίνουν «Αναλάβετε δράση για τα δάση, αναλάβετε δράση για το κλίμα» και «Προστατεύστε τα δάση».

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης από την Greenpeace

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από την Opinium για λογαριασμό της διεθνούς Greenpeace σε 17 χώρες και στις πέντε ηπείρους[1]. Το εντυπωσιακό -όπως το περιγράφει η Greenpeace στο δελτίο Τύπου της- 86% των ατόμων που συμμετείχαν πιστεύει ότι η προστασία των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το 82% των ατόμων επιθυμεί οι κυβερνήσεις τους να αναλάβουν περισσότερη δράση για τα δάση, δείχνοντας τη συντριπτική υποστήριξη του κοινού για τον τερματισμό της αποψίλωσης.

Ακόμη, οι περισσότεροι συμφωνούν, πως για πιο δραστικά αποτελέσματα είναι αναγκαία η επίτευξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας μέσω διεθνών συμφωνιών για τον τερματισμό της αποψίλωσης (77%) και με τη δέσμευση για ένα νέο σχέδιο δράσης για την παύση της καταστροφής των δασών και άλλων οικοσυστημάτων (75%). Όσον αφορά την προστασία των δασών, οι ερωτηθέντες εμπιστεύονται περισσότερο τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες (78%), πολύ περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις (49%) ή τις εταιρείες (42%). Το 75% συμφωνεί ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πρέπει να λάβουν χρηματοδότηση για την προστασία των δασών.

Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης προετοιμασίας της COP30 στην Μπραζίλια, όπου οι αντιπροσωπείες των χωρών, οι αυτόχθονες κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών συναντώνται για να προετοιμάσουν τα αποτελέσματα της COP, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν από κοινού η κλιματική κρίση και η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

«Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση»

Η An Lambrechts, εμπειρογνώμονας σε θέματα βιοποικιλότητας στη διεθνή Greenpeace, δήλωσε: «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον στόχο του 1,5°C, η COP30 θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών έως το 2030. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι κατανοούν την επείγουσα ανάγκη και επιθυμούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό από μια COP στον Αμαζόνιο».

Για την ουσιαστική προστασία των δασών, η Greenpeace καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες στη συνάντηση προετοιμασίας της COP30 να:

Ενεργήσουν σύμφωνα με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους και τον στόχο της UNFCCC για την παύση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών έως το 2030, με μια απόφαση που δεν θα σταματά στις εθελοντικές δεσμεύσεις[2].

Παρέχουν άμεση χρηματοδότηση στις λύσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών.

Ρυθμίσουν και σταματήσουν τη χρηματοδότηση όσων επωφελούνται από την καταστροφή των δασών.

