Τι σχέση μπορεί να έχει η heavy metal με τη σωτηρία του πλανήτη;

Ένα «παραμελημένο αλλά κρίσιμο» μέρος της κληρονομιάς των Black Sabbath είναι η επιρροή τους στην περιβαλλοντική δράση μέσα στη metal μουσική, λέει ο Dr. David Gange

Τι σχέση μπορεί να έχει η heavy metal με τη σωτηρία του πλανήτη;
Φωτογραφία από συναυλία των Black Sabbath στο Περθ της Αυστραλίας το 2016/Πηγή: X
Μπορεί η σύγχρονη παγκόσμια περιβαλλοντική δράση να έχει τις ρίζες της στη βιομηχανική καρδιά του Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του '70;

Καθώς ειδικοί και καλλιτέχνες συγκεντρώνονται για να συζητήσουν την κληρονομιά των Black Sabbath και του τραγουδιστή τους, Ozzy Osbourne, ένας ακαδημαϊκός υποστηρίζει ότι μπορεί να ισχύει.

Ένα «παραμελημένο αλλά κρίσιμο» μέρος της κληρονομιάς των Black Sabbath είναι η επιρροή τους στην περιβαλλοντική δράση μέσα στη metal μουσική, λέει ο Dr. David Gange.

Οι μη συμβατικοί τρόποι τους, η δέσμευση κάποιων μελών του συγκροτήματος στον βιγκανισμό και ο «προφητικός περιβαλλοντικός ύμνος» τους Into the Void, έχουν εμπνεύσει γενιές, προσθέτει.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ πρόκειται να παρουσιάσει τα ευρήματά του για τη σκηνή του «ecometal» (metal με περιβαλλοντική συνείδηση) σε μια εκδήλωση στην πόλη.

Το «σκληρό» death metal συγκρότημα Unearthly Rites, από την ύπαιθρο της βόρειας Φινλανδίας, αγωνίζεται κατά της εξόρυξης ανοιχτού τύπου, που, όπως λένε, καταστρέφει τις Αρκτικές περιοχές, εξηγεί ο Dr. Gange.

«Τα τραγούδια τους έχουν έντονο περιβαλλοντικό μήνυμα και κινητοποιούν τις κοινότητες ενάντια στην καταστροφή από την εξόρυξη», λέει.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χιλιάδες συγκροτήματα στον κόσμο που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κατάρρευσης», χρησιμοποιώντας τη μουσική για να αναδείξουν το πρόβλημα.

«Και το εκπληκτικό είναι ότι το Μπέρμιγχαμ είναι ο πυρήνας του κόσμου τους», επισημαίνει ο ίδιος.

Υπήρξαν διάσημα συγκροτήματα όπως οι Architects από το Μπράιτον και οι Γάλλοι Gojira που εδώ και καιρό είναι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, εξηγεί, «αλλά μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε αυτή η ευρύτερη σκηνή ecometal».

Ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας του πρότζεκτ «Why Metal Matters» ανακάλυψε εκατοντάδες παρόμοιους μουσικούς σε ταξίδια του στην Αρκτική και την Βόρεια Ατλαντική ακτή για την έρευνα του τελευταίου του βιβλίου για τις μικρές βάρκες.

«Περνούσα πολύ χρόνο σε εργαστήρια, μιλώντας με κατασκευαστές παραδοσιακών σκαφών», είπε.

«Νόμιζα ότι θα άκουγα τοπική παραδοσιακή μουσική», πρόσθεσε, «αλλά προς έκπληξή μου, η μουσική που έπαιζαν ήταν συχνά metal».

«Μείναμε έκπληκτοι που γνώρισα τόσους πολλούς φαν, που θεωρούσαν απολύτως φυσικό ότι το metal και η αντι-εξορυκτική πολιτική των αγροτικών ακτών ήταν συνδυασμός αυτονόητος».

Οι Unearthly Rites αναφέρουν τρία συγκροτήματα από τα West Midlands ως πηγή έμπνευσης: τους Black Sabbath και Napalm Death από το Μπέρμιγχαμ και τους Bolt Thrower από το Coventry.

«Αυτά τα συγκροτήματα είναι κλασικά για καλό λόγο: άνοιξαν τον δρόμο ώστε το metal να γίνει φωνή για κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση», λέει η μπάντα.

«Ενσωματώνουν όχι μόνο την κριτική απέναντι στο σύστημα, αλλά και αντιαποικιοκρατικά και περιβαλλοντικά ζητήματα», προσθέτουν τα μέλη.

Σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο καγιάκ στη βορειοδυτική Γροιλανδία, ο ακαδημαϊκός συνάντησε δύο Ινουίτ εργάτες να παίζουν metal «και η αγάπη τους για τους Sabbath ήταν τόσο μεγάλη που είχαν ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ για να δουν τους ήρωές τους».

Άλλα αξιοσημείωτα περιβαλλοντικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν τους Mawiza, μια ομάδα Mapuche από τη Χιλή, των οποίων η μουσική αφορά την ανάγκη προστασίας των ποταμών και των δέντρων τους, λέει ο Dr. Gange.

«Αμερικανικά black metal συγκροτήματα όπως οι Wolves in the Throne Room και Agalloch, μέχρι τους Yellow Eyes, έχουν άλμπουμ που εξερευνούν δάση, βουνά και υδάτινους πόρους. Κάθε κομμάτι στο άλμπουμ Sick With Bloom των Yellow Eyes, για παράδειγμα, αφορά ένα διαφορετικό μολυσμένο ποτάμι», αναφέρει.

Με πληροφορίες από BBC

