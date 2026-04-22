Ευρώπη: Η περίοδος της γύρης παρατείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιμηκύνει την περίοδο της γύρης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηπειρωτική Ευρώπη κατά μία έως δύο εβδομάδες από τη δεκαετία του 1990.

Έτσι ο κνησμός στα μάτια και η ρινική καταρροή προστίθενται στις βλάβες που προκαλεί η ρύπανση από τα ορυκτά καύσιμα.

Το εύρημα αυτό μπορεί να είναι λιγότερο δραματικό από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές που συνήθως συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά αντιπροσωπεύει μια «τεράστια» αύξηση της συνολικής ταλαιπωρίας δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αναφέρουν οι ερευνητές.

«Είναι ένας από αυτούς τους καθημερινούς δείκτες που δείχνουν ότι κάτι χειροτερεύει ελαφρώς για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Joacim Rocklöv, περιβαλλοντικός επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και συν-διευθυντής της έκθεσης. «Η ταλαιπωρία των ανθρώπων από αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι πολύ μεγάλη».

Επιδείνωση των αλλεργικών συμπτωμάτων λόγω της γύρης

Ο ζεστός καιρός και οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα επιτρέπουν στα φυτά να εκπέμπουν περισσότερη γύρη, προκαλώντας αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με αλλεργική ρινίτιδα και οδηγώντας σε συμπτώματα που κυμαίνονται από ελαφρώς ενοχλητικά έως απειλητικά για τη ζωή.

Η τελευταία ανασκόπηση των επιπτώσεων του κλίματος στην υγεία στην Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet, διαπίστωσε ότι οι περίοδοι γύρης για τις σημύδες, τα έλατα και τις ελιές ξεκίνησαν μεταξύ μίας και δύο εβδομάδων νωρίτερα το 2015-24 σε σύγκριση με το 1991-2000.

Από την τελευταία έκδοση της έκθεσης το 2024, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εποχική ένταση της αλλεργίας στη γύρη της σημύδας και της ελάτης έχει αυξηθεί κατά 15-20% στο νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, στη βόρεια Γαλλία και Γερμανία, καθώς και στην Ανατολική Ευρώπη.

Η γύρη του αείλανθου προβλέπεται να εξελιχθεί σε ένα διαδεδομένο πρόβλημα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς εξαπλώνεται σε περιοχές όπου σήμερα είναι σπάνιος.

«Οι αλλεργίες στη γύρη αποτελούν κίνδυνο για την υγεία λόγω της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Katharina Bastl, ερευνήτρια γύρης στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. «Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη επηρεάσει την επικονίαση, [αν και] αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να εκτιμηθεί και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή».

Η έκθεση Lancet Countdown, η οποία συντάχθηκε από 65 ερευνητές από 46 ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς του ΟΗΕ, παρακολουθεί τις τάσεις στην κλιματική αλλαγή και την υγεία με βάση 43 δείκτες. Η τελευταία έκδοση χρησιμοποιεί μεθοδολογίες από ερευνητικές εργασίες που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομότιμους, προκειμένου να επικαιροποιήσει τους καθιερωμένους δείκτες με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι λόγω καύσωνα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης κατά μέσο όρο κατά 52 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ οι καθημερινές προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη τετραπλασιάστηκαν. Η κλιματική κατάρρευση έχει συμβάλει στην εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών, με την πιθανότητα μετάδοσης του δάγκειου πυρετού να έχει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπερτριπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Την τελευταία δεκαετία, 983 από τις 1.435 ευρωπαϊκές περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση της διάρκειας της «ακραίας έως εξαιρετικής» καλοκαιρινής ξηρασίας σε σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την έκθεση.

Αναγκαίες οι αλλαγές

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την «επείγουσα» ανάγκη προσαρμογής σε έναν πλανήτη με υψηλότερες θερμοκρασίες. Τόνισαν μέτρα όπως το να γίνουν οι πόλεις πιο πράσινες και η παροχή οδηγιών δημόσιας υγείας που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζέστη όταν οι άνθρωποι ασκούν σωματική δραστηριότητα, καθώς και η μεταφορά επιδοτήσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς την καθαρή ενέργεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ετήσιες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα έφτασαν σε νέο υψηλό το 2023 σε σύγκριση με το 2010, ανερχόμενες στα 444 δισ. ευρώ, καθώς οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να αμβλύνουν τον κλονισμό από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Cathryn Tonne, περιβαλλοντική επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και συνδιευθύντρια της έκθεσης, δήλωσε ότι το «παράθυρο δράσης» στενεύει, αλλά ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να προστατεύσει ζωές.

«Η ανακατεύθυνση των επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς την καθαρή ενέργεια, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προστασία των ευάλωτων ομάδων και η προετοιμασία των συστημάτων υγείας για τις αυξανόμενες κλιματικές κρίσεις θα αποφέρουν άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία».

Δεν έχουν επιδεινωθεί όλες οι τάσεις που εξέτασαν οι ερευνητές. Το ποσοστό θνησιμότητας που αποδίδεται στη ρύπανση από λεπτά σωματίδια που προέρχονται από τις μεταφορές στην ΕΕ μειώθηκε κατά 58% μεταξύ του 2000 και του 2022. Οι θάνατοι από ρύπανση που προκαλείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν ακόμη πιο γρήγορα, με πτώση 84%.

«Είναι μια τεράστια αλλαγή», δήλωσε ο Rocklöv. «Δείχνει ότι μπορούμε πραγματικά να επωφεληθούμε από τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και ότι μπορούμε να το κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Με πληροφορίες από Guardian