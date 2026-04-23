Χελώνα κόλλησε σε πίσσα από ασφαλτόστρωση

Η εικόνα μιας χελώνας, λίγο αφότου απεγκλωβίστηκε από ποσότητα πίσσας στην οποία είχε κολλήσει, διασχίζοντας σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες, έρχεται να υπενθυμίσει πόσο μπορεί να κοστίσει η ανθρώπινη δραστηριότητα στην άγρια ζωή.

Συγκεκριμένα, η χελώνα φαίνεται πως βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, αναδεικνύοντας ότι οι εργασίες και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον μπορούν να αποβούν ακόμη και μοιραίες.

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης της Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια φωτογραφία, στην οποία κτηνίατρος περιθάλπει τη χελώνα. Το ζώο, όπως εξηγεί στη λεζάντα της φωτογραφίας η ΑΝΙΜΑ, «κόλλησε σε πίσσες ασφαλτόστρωσης, γιατί κανείς δεν την πήγε λίγο παρά πέρα».

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο σύλλογος εξήγησε ότι τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία, η κτηνίατρος «την περνά το τρίτο χέρι καθαρισμού, και έπονται αρκετά ακόμη», τονίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που πλέον δεν θεωρείται σπάνιο.

