Ημαθία: Αγρότης κατέγραψε σπάνια λευκά ζαρκάδια

Το λευκό τους χρώμα, κατά πάσα πιθανότητα, οφείλεται στον αλμπινισμό

Ένα από τα δύο λευκά ζαρκάδια που καταγράφηκαν στην Ημαθία / Glomex / ΕΡΤ
Μία σπάνια, για τα δεδομένα, εικόνα κατέγραψε αγρότης στην Ημαθία, όταν εντόπισε και βιντεοσκόπησε δύο λευκά ζαρκάδια στην περιοχή.

Ο Θανάσης Χειμώνας, που μίλησε στην ΕΡΤ για το περιστατικό, ανέφερε ότι αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για το ίδιο ζώο, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε πως ήταν δύο διαφορετικά, καθώς το ένα έφερε κέρατα, ενώ το άλλο όχι.

Η εξήγηση για το ασυνήθιστο λευκό χρώμα τους βρίσκεται, κατά πάσα πιθανότητα, στον αλμπινισμό.

Ημαθία: Τι είναι ο αλμπινισμός στα ζώα

Ο αλμπινισμός είναι μια σπάνια γενετική κατάσταση που προκαλεί έλλειψη μελανίνης, της χρωστικής που δίνει χρώμα στο δέρμα, το τρίχωμα και τα μάτια. Στα ζώα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται με πολύ ανοιχτό ή εντελώς λευκό τρίχωμα και συχνά με ανοιχτόχρωμα μάτια.

Η έλλειψη μελανίνης δεν είναι μόνο αισθητικό χαρακτηριστικό. Τα ζώα με αλμπινισμό αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα όρασης και είναι πολύ πιο εκτεθειμένα στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς δεν μπορούν να καμουφλαριστούν εύκολα.

Αυτό τα καθιστά πιο ευάλωτα στους θηρευτές, μειώνοντας τις πιθανότητες επιβίωσής τους στη φύση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

