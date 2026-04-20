Περισσότερο επιβλαβής για το κλίμα η καύση ξύλου σε σχέση με το φυσικό αέριο

Η καύση ξύλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι πιο επιβλαβής για το κλίμα από την χρήση φυσικού αερίου, ακόμη και όταν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν δεσμεύονται και αποθηκεύονται, όπως έδειξε νέα έρευνα.

Τα ευρήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση τα σχέδια αρκετών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, να προσφέρουν επιδοτήσεις ή άλλη οικονομική στήριξη για τη δέσμευση άνθρακα σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση ξύλου.

Η βιοενέργεια με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (BECCS) έχει προωθηθεί ως ένας καθαρός τρόπος παραγωγής βασικού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντικατάσταση του φυσικού αερίου και του άνθρακα, ο οποίος θα μπορούσε μάλιστα να οδηγήσει σε «αρνητικές εκπομπές», καθώς όταν αναπτυχθούν δάση αντικατάστασης, αυτά απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητές από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, τέτοια συστήματα θα χρειαστούν 150 χρόνια για να γίνουν «αρνητικά σε άνθρακα», εν μέρει λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την αναγέννηση των δασών, αλλά και λόγω της ζημίας που προκαλείται όταν η υπάρχουσα σαβάνα, οι βοσκότοποι ή οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μετατρέπονται σε εκτάσεις καλλιέργειας βιομάζας για καύση.

Χειρότερη η καύση ξύλου σε σχέση με τη χρήση φυσικού αερίου

Η καύση ξύλου από υπάρχοντα δάση, ιδίως από περιοχές με παλαιά δάση, διαπιστώθηκε επίσης ότι είναι προβληματική, αλλά ακόμη και όταν το ήμισυ του ξύλου κρίθηκε ότι προέρχεται από πηγές αποβλήτων και το άλλο ήμισυ από ταχέως αναπτυσσόμενες φυτείες, τα μοντέλα έδειξαν ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν δεκαετίες για να επιτευχθούν «αρνητικές εκπομπές».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το κρίσιμο ρεύμα του Ατλαντικού είναι πιο πιθανό να καταρρεύσει σε σχέση με ό,τι πίστευαν οι ειδικοί

Οι επιστήμονες, οι οποίοι περιγράφουν την εργασία τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature Sustainability, χρησιμοποίησαν τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων για να δείξουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών από την καύση ξύλου δημιουργείται πριν αυτό φτάσει στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συλλεχθεί. Το ξύλο μπορεί να εκπέμπει διπλάσιο άνθρακα ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας σε σύγκριση με το ορυκτό αέριο και είναι πολύ λιγότερο αποδοτικό στην παραγωγή ενέργειας.

Ο Τιμ Σέρτσινγκερ, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε: «Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να επιδοτούν την καύση ξύλου από υπάρχοντα δάση, με ή χωρίς δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τις εκπομπές άνθρακα για δεκαετίες, ακόμη και σε σύγκριση με το να μην γίνει τίποτα, και θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές της ενέργειας για τους πολίτες».

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναθεωρήσουν τους νόμους που θεωρούν ότι ο άνθρακας που εκπέμπεται από τις καμινάδες λόγω της καύσης ξύλου, για κάποιο λόγο, δεν μετράει – με άλλα λόγια, ότι δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Συμβάλλει όμως».

Προβληματισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ξύλο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα είναι ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Drax, η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή εκπομπών CO2 της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός think tank αυτή την εβδομάδα, ο σταθμός Drax έλαβε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο λίρες σε επιδοτήσεις πέρυσι από την καύση ξύλου.

Ο Ντάγκλας Παρ, επικεφαλής επιστήμονας της Greenpeace UK, δήλωσε: «Η κοινή λογική λέει ότι το να κόβεις δέντρα για να τα κάψεις και στη συνέχεια να θάβεις τις εκπομπές άνθρακα που προκύπτουν είναι κακή ιδέα. Αυτή η επιστημονική μελέτη το επιβεβαιώνει. Η απομάκρυνση δέντρων από μια χώρα για να εξισορροπήσουμε τον ισολογισμό άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ολόκληρο τον κόσμο φτωχότερο».

Ο Ματ Γουίλιαμς, ανώτερος υπερασπιστής των δασών στο Συμβούλιο Προστασίας των Φυσικών Πόρων, δήλωσε ότι τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν την έρευνα που διεξήγαγαν ο ίδιος και άλλοι πέρυσι. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καλύτερα χωρίς το BECCS», είπε. «Πρέπει να βρούμε άλλες πραγματικά καθαρές πηγές ενέργειας που δεν βασίζονται σε εισαγόμενα καύσιμα».

Η Drax έχει «παγώσει» την επένδυσή της στο BECCS, επικαλούμενη την αβεβαιότητα σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις για την τεχνολογία αυτή. Ένας εκπρόσωπος της Drax δήλωσε: «Συμφωνούμε ότι η βιομάζα για το BECCS και τη βιοενέργεια δεν πρέπει να προέρχεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο, το οποίο υποθέτει ότι το σύνολο της συγκομιδής χρησιμοποιείται για το BECCS ή τη βιοενέργεια. Προμηθευόμαστε μόνο από καλά διαχειριζόμενα, βιώσιμα δάση, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων πριονιστηρίων, ξυλείας χαμηλής ποιότητας και δασικών υπολειμμάτων.

«Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη η βιομάζα μας να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το κλίμα και τη φύση, γι' αυτό και παρακολουθούμε τα δάση από τα οποία προμηθευόμαστε και επενδύουμε σε εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως το σύστημα παρακολούθησης βιομάζας που διαθέτουμε».

Πρόσθεσαν: «Δεν γνωρίζουμε καμία περιοχή διαχειριζόμενου δάσους όπου ο τύπος υλοτομίας που περιγράφεται στη μελέτη θα ήταν οικονομικά βιώσιμος για τους διαχειριστές γης, πόσο μάλλον για τον κλάδο BECCS και της βιοενέργειας. Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες BECCS – συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας – έχουν θεσπίσει αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας, οι οποίες δεν θα επέτρεπαν τη χρήση υλικού που έχει συγκομιστεί με τον τρόπο που περιγράφεται για την παραγωγή επαληθευμένων πιστώσεων απομάκρυνσης άνθρακα».

Με πληροφορίες από Guardian