Γιατί Έλληνες σεφ και το WWF Ελλάς προτείνουν να τρώμε «ξενικά» ψάρια

Νέος, δωρεάν «Οδηγός Ψαριών» από τον WWF Ελλάς (WWF Hellas) αναδεικνύει το ζήτημα της βιώσιμης αλιείας, στρέφοντας, μεταξύ άλλων, την προσοχή σε μια αυξανόμενη περιβαλλοντική απειλή: την εξάπλωση των «ξενικών ειδών».

Όπως επισημαίνει το WWF, η υπεραλίευση και οι καταστροφικές πρακτικές αλιείας ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, περιορίζοντας την ικανότητα των θαλασσών να αποθηκεύουν άνθρακα και να διατηρούν τη βιοποικιλότητα.

Την ίδια ώρα, οι οδηγοί του WWF για τα θαλασσινά, προσαρμοσμένοι σε κάθε χώρα, δείχνουν πώς οι καθημερινές επιλογές των καταναλωτών μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των ευάλωτων ειδών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διατροφής.

Πώς λειτουργεί ο οδηγός του WWF για τα ξενικά είδη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, ο οδηγός καλύπτει περισσότερα από 100 είδη ψαριών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αλλά και λιγότερο εμπορικά είδη που αξίζει να ενταχθούν στη διατροφή. Παράλληλα, τα διαχωρίζει σε τέσσερις κατηγορίες: μεσογειακά, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα.

Με ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη», ο οδηγός βοηθά τον καταναλωτή να ξεχωρίζει τα είδη. Συγκεκριμένα, στα «πράσινα» περιλαμβάνονται όσα προτείνονται για κατανάλωση, λόγω υγιών πληθυσμών ή βιώσιμων πρακτικών. Στα «κίτρινα» συνιστάται κατανάλωση με μέτρο, ενώ στα «κόκκινα» προτείνεται η αποφυγή τους, λόγω υπεραλίευσης ή επιβλαβών πρακτικών.

Ο οδηγός δίνει επίσης πρακτικές πληροφορίες για την εποχικότητα, ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση ειδών σε περιόδους αναπαραγωγής ή όταν απαγορεύεται η αλιεία τους. Όπως σημειώνει ο Ηλίας Μαργαρίτης, υπεύθυνος αλιείας του WWF Ελλάς, στόχος είναι «να μάθει ο κόσμος να επιλέγει σωστά και υπεύθυνα τα θαλασσινά: ποια ψάρια, σε τι μέγεθος και την κατάλληλη εποχή».

Τα «ξενικά» είδη ως λύση

Για πρώτη φορά, ο οδηγός περιλαμβάνει ειδική ενότητα για τα ξενικά είδη, τα οποία αυξάνονται στις ελληνικές θάλασσες λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 240 τέτοια είδη.

Η εξάπλωσή τους δημιουργεί προβλήματα, καθώς ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη και προκαλούν ζημιές στην αλιεία. Ωστόσο, η κατανάλωσή τους προτείνεται πλέον ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

«Υπάρχει μια επιφύλαξη όταν ακούμε τη λέξη “ξενικό”», λέει ο Μαργαρίτης. «Όμως πολλά από αυτά τα είδη είναι νόστιμα και θρεπτικά και πλέον αφθονούν σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος και το Ιόνιο».

Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη διατροφή, τη γεωγραφική κατανομή και την κατάσταση των πληθυσμών κάθε είδους, καθώς και για τα ελάχιστα επιτρεπτά μεγέθη αλίευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διατροφική αξία των ειδών, με στοιχεία για πρωτεΐνες, ωμέγα-3 λιπαρά, βιταμίνες και ενέργεια, ενώ παρουσιάζονται και τα 10 πιο θρεπτικά είδη.

Παράλληλα, περιλαμβάνει συνταγές από γνωστούς Έλληνες σεφ, όπως ο Γιώργος Τσούλης και ο Ηλίας Μαμαλάκης, αλλά και από διεθνείς δημιουργούς.

Όπως σημειώνει ο σεφ Γιώργος Κούτλης, η προσαρμογή είναι αναγκαία: «Σε λίγα χρόνια μπορεί να μην έχουμε καν ψάρια να πουλήσουμε. Πρέπει να εντάξουμε σταδιακά τα ξενικά είδη στα μενού, ώστε ο κόσμος να τα γνωρίσει».

«Δεν μπορούμε να δίνουμε πάντα αυτό που ζητά ο πελάτης. Δεν γίνεται να έχουμε χταπόδι, μπαρμπούνι ή καλαμάρι όλο τον χρόνο. Πρέπει να προσαρμόσουμε τα μενού και να εξοικειωθούμε με νέα είδη».

Με πληροφορίες από Euronews

