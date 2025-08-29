ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έκθεση: Η κλιματική αλλαγή αύξησε δέκα φορές τον κίνδυνο φονικών πυρκαγιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία

Από τις αρχές του 2025 έχουν καεί στην Ευρώπη πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια, γεγονός που καθιστά τη χρονιά τη χειρότερη που έχει καταγραφεί

Έκθεση: Η κλιματική αλλαγή αύξησε δέκα φορές τον κίνδυνο φονικών πυρκαγιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
Φωτ: EPA, αρχείου
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες καύσωνα, ξηρασίας και ανέμων που τροφοδότησαν τις φονικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία έγιναν δέκα φορές πιο πιθανές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση της ομάδας World Weather Attribution (WWA).

Χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα, τέτοια γεγονότα θα συνέβαιναν περίπου μία φορά κάθε 100 χρόνια. Σήμερα, με τη Γη να έχει ήδη θερμανθεί κατά 1,3 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, τέτοια ακραία επεισόδια συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε δέκα χρόνια. Η μελέτη εκτίμησε επίσης ότι οι φετινές πυρκαγιές ήταν κατά 22% πιο έντονες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Το χειρότερο καλοκαίρι πυρκαγιών στην Ευρώπη

Από τις αρχές του 2025 έχουν καεί στην Ευρώπη πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια, γεγονός που καθιστά τη χρονιά τη χειρότερη που έχει καταγραφεί.Στην Ελλάδα, για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι, η περίοδος πυρκαγιών ήταν καταστροφική. «Δεν έχουμε απαραίτητα περισσότερες φωτιές, αλλά όσες εκδηλώνονται είναι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες στον έλεγχο», εξηγεί ο Απόστολος Βουλγαράκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι πυρκαγιές εκτιμάται ότι έχουν ήδη απελευθερώσει 38,4 εκατομμύρια τόνους CO2, ποσότητα αντίστοιχη με τις ετήσιες εκπομπές μιας χώρας όπως η Σλοβακία, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κλιματική αλλαγή

Οι φετινές πυρκαγιές είχαν βαρύ απολογισμό: τουλάχιστον 17 νεκροί στην Τουρκία τον Ιούλιο, ανάμεσά τους 10 πυροσβέστες και διασώστες. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, έξι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ στην Κύπρο δύο άνθρωποι πέθαναν προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις φλόγες. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν στην Ελλάδα.

«Όταν ξεσπούν πολλαπλές πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές, τα εθνικά μέσα γίνονται ανεπαρκή», τόνισε η ερευνήτρια Μπικέμ Εκμπεζαντέ από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης.

Ο ρόλος της ΕΕ

Το καλοκαίρι του 2025 ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε 16 φορές για ενίσχυση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αλβανία και η Βουλγαρία. Ωστόσο, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε πολλές περιοχές της Μεσογείου αλλά και κεντρικής Ευρώπης.

«Όσο συνεχίζουμε να καίμε πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και ο κίνδυνος ανεξέλεγκτων πυρκαγιών θα αυξάνεται», προειδοποίησε η Φρίντερικε Ότο, καθηγήτρια στο Imperial College του Λονδίνου. «Έχουμε όλα τα εργαλεία για την ενεργειακή μετάβαση. Το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση.»

Παρά τον στόχο της μείωσης εκπομπών κατά 55% έως το 2030, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές της ΕΕ αυξήθηκαν το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με πληροφορίες από Politico

