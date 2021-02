Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ρατσιστικές επιθέσεις σε ποδοσφαιριστές και τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουν τώρα».

Ο Μάρκους Ράσφορντ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ο τελευταίος παίκτης που μπήκε στο στόχαστρο τέτοιων διαδικτυακών επιθέσεων. Την τελευταία εβδομάδα έχει υπάρξει μπαράζ ρατσιστικών επιθέσεων στα social media εναντίον ποδοσφαιριστών της Premier League.

Πριν από τον Ράσφορντ- που μπήκε στο στόχαστρο έπειτα από την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ το Σάββατο- την ίδια μοίρα είχαν οι συμπαίκτες του Άξελ Τουανζέμπε και Αντονί Μαρσιάλ, όπως και ο Ρις Τζέιμς της Τσέλσι και ο Ρομέιν Σόγερς της Γουέστ Μπρομ.

Για τις διαδοχικές επιθέσεις εναντίον παικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άνοιξε έρευνα, ενώ για την υπόθεση του Σόγερς συνελήφθη ένας 49χρονος.

Η παρέμβαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ- που τυπικά είναι πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας- έγινε την Κυριακή, μετά την καταγγελία της ένωσης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών ότι οι εταιρείες των social media είναι απρόθυμες να γίνουν πιο αυστηρές με τις ρατσιστικές αναρτήσεις.

«Οι ρατσιστικές προσβολές, είτε στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες είτε στα social media, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν τώρα», έγραψε στο Τwitter ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

«Έχουμε όλοι ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο τέτοιες προσβολές δεν γίνονται ανεκτές και εκείνοι που επιλέγουν να εξαπλώσουν το μίσος και τον διχασμό είναι υπόλογοι για τις ενέργειές τους. Αυτή η ευθύνη επεκτείνεται στις πλατφόρμες όπου τόσο μεγάλη τέτοια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα τώρα», συνέχισε, ενώ συνεχάρη παίκτες, φιλάθλους, συλλόγους και οργανισμούς που συνεχίζουν να καταδικάζουν αυτές τις προσβολές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

We all have a responsibility to create an environment where such abuse is not tolerated, and those who choose to spread hate and division are held accountable for their actions. That responsibility extends to the platforms where so much of this activity now takes place. (2/3)