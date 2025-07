Green Day live στην Αθήνα: Μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που απογείωσε το κοινό στο ΟΑΚΑ

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής, για να ζήσουν από κοντά τη συναυλία των Green Day, μια εμφάνιση που γράφτηκε στην ιστορία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το παγκοσμίως αναγνωρισμένο συγκρότημα ανέβηκε σε ελληνική σκηνή.

Με πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και πέντε βραβεία Grammy στο ενεργητικό τους, οι Green Day δεν απογοήτευσαν ούτε λεπτό: από τις πρώτες νότες, ο Billy Joe Armstrong, ο Mike Dirnt και ο Tré Cool παρέσυραν το κοινό σ’ έναν ξέφρενο ρυθμό, με τα πιο εμβληματικά τους τραγούδια αλλά και επιλογές-έκπληξη που έδεσαν άψογα με το ηλεκτρισμένο κλίμα της βραδιάς.

🇬🇷 Billie Joe with the Greek flag during the Green Day set at Ejekt Festival in Athens.

📹 thanks analytis.mp3#greenday #billiejoearmstrong #trecool #mikedirnt pic.twitter.com/txy46tRbKo