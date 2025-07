Η Ρέινορ Γουιν απαντά στις κατηγορίες ότι επινόησε την ιστορία του best seller της

Η Ρέινορ Γουιν, συγγραφέας του παγκόσμιου μπεστ σέλερ The Salt Path, υπερασπίστηκε δημόσια την εγκυρότητα του βιβλίου της, ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδας Observer που αμφισβητεί την αλήθεια των γεγονότων που περιγράφει, αλλά και τη διάγνωση του συζύγου της, Μοθ, με εκφυλιστική νευρολογική νόσο.

Σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γουιν κάνει λόγο για τις «δυσκολότερες μέρες της ζωής της» και δηλώνει συντετριμμένη από τις κατηγορίες ότι ο σύζυγός της «επινόησε την ασθένειά του».

Το The Salt Path εκδόθηκε το 2018 και αφηγείται την πραγματική ιστορία της Γουιν και του συζύγου της, οι οποίοι, μετά την απώλεια του σπιτιού τους, ξεκινούν ένα οδοιπορικό 630 μιλίων κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Αγγλίας. Το βιβλίο περιγράφει επίσης τη διάγνωση του Μοθ με corticobasal degeneration (CBD), μια σπάνια, μη ιάσιμη νευροεκφυλιστική πάθηση.

