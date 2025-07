Οδύσσεια: Αποχωρεί από το καστ ο Cosmo Jarvis - Ποιος θα τον αντικαταστήσει;

Ο Cosmo Jarvis από τις σειρές Shōgun και Warfare δεν θα βρίσκεται τελικά στο all-star καστ της ταινίας The Odyssey (Οδύσσεια) του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jarvis επρόκειτο να παίξει δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως οι Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson και Anne Hathaway στην πολυαναμενόμενη ταινία, αλλά τελικά χρειάστηκε να αποχωρήσει λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα λόγω κωλύματος στο πρόγραμμά του.

Σημειώνεται πως ο Jarvis ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη βιογραφική ταινία Young Stalin, για τον Ρώσο δικτάτορα. Όπως έγινε γνωστό, τον ρόλο του Jarvis στην πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν για την Universal ανέλαβε ο Logan Marshall-Green.

Cosmo Jarvis has dropped out of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ due to scheduling conflicts.



Logan Marshall-Green will replace him in a role that is being kept under wraps.



(https://t.co/jXdKj77mK9) pic.twitter.com/nBJ7AupIto