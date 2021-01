Επίθεση εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της, Kevin Sorbo, εξαπέλυσε η Lucy Lawless, με αφορμή τις πρόσφατες ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Μετά την βίαιη εισβολή φανατικών οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο κτίριο του Καπιτωλίου, ο Kevin Sorbo, που έγινε διάσημος ως Ηρακλής μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Hercules: The Legendary Journeys», δημοσίευσε στο Twitter μια θεωρία συνωμοσίας πως η αριστερή οργάνωση Antifa ήταν υπεύθυνη για την επίθεση, ισχυρισμός ανυπόστατος.

Ο Kevin Sorbo έκανε retweet την φωτογραφία μερικών διαδηλωτών, που είχε δημοσιεύσει κάποιος χρήστης, με το σχόλιο: «Μοιάζουν αυτοί με υποστηρικτές του Τραμπ; Ή αριστερούς ταραξίες μεταμφιεσμένους σε υποστηρικτές του Τραμπ».

«Δεν μου μοιάζουν πατριώτες...», πρόσθεσε ως απάντηση ο ηθοποιός.

They don’t look like patriots to me... https://t.co/ABZG2s0G4v — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 6, 2021

Σε επόμενα μηνύματα, ο Kevin Sorbo επέμεινε στον ισχυρισμό του, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Σε όλους όσοι πιστεύουν βασικά ότι ήταν οπαδοί του Τραμπ που ξεκίνησαν τις ταραχές: Που ήταν η antifa και το BLM [σ.σ. κίνημα Black Lives Matter]; Εμφανίζονται σε κάθε γεγονός, οπότε γιατί όχι και σε αυτό;». Και συνέχισε: «Αν δεν καταδικάσατε το BLM και τις ταραχές της antifa όταν συνέβησαν, η γνώμη σας στις συγκεκριμένες ταραχές είναι περιττή. Ευχαριστώ».

To all the people who actually believe that it was Trump supporters who started the riot today:

Where was antifa and BLM to counter? They show up to every single event, so why not this one? — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 7, 2021

If you didn’t condemn the BLM and antifa riots when they were happening, your opinion on this riot isn’t needed. Thank you — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 6, 2021





Οι αναρτήσεις του ηθοποιού προκάλεσαν μεταξύ άλλων την οργή και της antifa, πρωταγωνίστριας της τηλεοπτικής σειράς «Xena: Warrior Princess».

«Όχι, αγάπη. Δεν είναι Πατριώτες. Είναι οι δικοί σου ιπτάμενοι πίθηκοι, ντόπιοι τρομοκράτες, ηθοποιοί του QAnon», έγραψε σε απάντησή της. «Είναι οι μ@@@κες που βγαίνουν έξω που βγαίνουν έξω και βγάζουν το φίδι από την τρύπα για άτομα όπως εσύ, που θέλουν να τους κουρδίζουν σαν παιχνίδια και να τους αφήνουν να κάνουν τα χειρότερα».

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021

