Το Forbes αφαίρεσε την Κάιλι Τζένερ από την λίστα δισεκατομμυριούχων και κατηγορεί την οικογένειά της πως «παραφούσκωσε» την αξία της επιχείρησης καλλυντικών της.

Σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Μέσα στο δίκτυο ψεμάτων της Κάιλι Τζένερ και γιατί δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος», το περιοδικό αναφέρει πως η οικογένεια «προχώρησε σε ακραίες ενέργειες» για να παρουσιάσει το νεαρότερο μέλος της ως πλουσιότερη από όσο ήταν.

Μεταξύ άλλων σημειώνει πως η περιουσία της ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια δολάρια, παρόλο που η ίδια θέλει να παρουσιάζεται ως δισεκατομμυριούχος, με την βοήθεια της οικογένειάς της που παρουσίασε διογκωμένα κέρδη στις επιχειρήσεις της.





Σε μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, η Κάιλι Τζένερ διέψευσε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «ανακριβή στοιχεία και αναπόδεικτα συμπεράσματα». «Ποτέ δεν ζήτησα κανέναν τίτλο ούτε έφτασα μέχρι εδώ με ψέματα. Μπορώ να φτιάξω μια λίστα από 100 πράγματα πολύ πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή από τα σενάρια σχετικά με το πόσα χρήματα έχω», έγραψε η ίδια.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

but okay 🤍 i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i’m doing perfectly fine. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020





Το 2019, το Forbes είχε γράψει διθυράμβους για την 22χρονη «αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο», όπως την είχε χαρακτηρίσει, προκαλώντας τότε αντιδράσεις σχετικά με το «αυτοδημιούργητη» καθώς πολλοί επισήμαναν ότι προέρχεται από μια ζάπλουτη οικογένεια, εκείνη των Καρντάσιαν.

«Όταν επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά την Κάιλι Τζένερ το 2018, υποστήριξε πως η εταιρία καλλυντικών της θα έκανε πωλήσεις άνω των 300 εκατ. δολαρίων εκείνη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα; Έκανε μόνο 125 εκατ. δολάρια», αναφέρει το περιοδικό.

Το 2018, η Η Κάιλι Τζένερ ανακηρύχθηκε επισήμως η μικρότερη σε ηλικία αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος όλων των εποχών, εκθρονίζοντας τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ από την κορυφή της σχετικής λίστας του Forbes. «Δεν περίμενα τίποτα, δεν μπορούσα να προβλέψω το μέλλον. Αλλά η αναγνώριση με κάνει να νιώθω καλά», είχε πει τότε για τον τίτλο της.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, η Κάιλι Τζένερ είχε καταφέρει να βγάλει εκατομμύρια από την εταιρεία της, Kylie Cosmetics, από την οποία αργότερα πούλησε μερίδιο 51% στην εταιρεία ομορφιάς Coty, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο το περιοδικό αποκαλύπτει σήμερα πως ο λογιστής της οικογένειας παρείχε φορολογικές δηλώσεις που αντιβαίνουν στα στοιχεία, τα οποία έδωσε αργότερα στη δημοσιότητα η εταιρία Coty και δείχνουν ότι η επιχείρηση της Κάιλι Τζένερ «είναι σαφώς μικρότερη και λιγότερο επικερδής από εκείνο που ήθελε εδώ και χρόνια η οικογένεια να πιστεύουν η βιομηχανία καλλυντικών και τα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το Forbes».

Η οικογένεια υποστήριζε πως η επιχείρηση της Κάιλι είχε πωλήσεις άνω των 300 εκατ. δολαρίων το 2016, την επόμενη χρονιά οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων παρουσίασαν 330 εκατ. δολάρια και τα στοιχεία της Coty έκαναν λόγο για μόλις 125 εκατ. δολάρια το 2018. «Αν η Kylie Cosmetics έκανε πωλήσεις μόλις $125 εκατ. το 2018, πώς γίνεται να έκανε $307 εκατ. το 2016 ή $330 εκατ. το 2017», διερωτάται το περιοδικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. The Stormi Collection launches in 30 minutes only on KylieCosmetics.com 🦋💜⚡️ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie 🤍 (@kyliejenner) στις 1 Φεβ, 2020 στις 8:36 πμ PST





Με πληροφορίες από BBC, Forbes