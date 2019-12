Το «φιάσκο» με τον φετινό τελικό του GNTM, που για πρώτη φορά ανέδειξε δυο νικήτριες, εξόργισε τόσο τους φανς του σόου που έφτασαν να παραπονεθούν μέχρι και στην Τάιρα Μπανκς.

Η παρουσιάστρια του αμερικανικού και πρωτότυπου ριάλιτι δέχθηκε πάρα πολλά σχόλια από Έλληνες χρήστες του Twitter, που έσπευσαν να την ενημερώσουν για το αποτέλεσμα του τελικού με φετινές νικήτριες την Άννα Μαρία Ηλιάδου και την Κάτια Ταραμπάνκο.

Μετά τον σάλο, η Τάιρα Μπανκς δημοσίευσε στον λογαριασμό της ένα πρώτο μήνυμα, όπου ζητούσε εξηγήσεις για τον τελικό. «Ακούω πολλά για το Greece's Next Top Model. Μπορεί κάποιος (φαν ή κάποιος από την παραγωγή) να μου πει τι συνέβη; Δεν έχω έλεγχο στα ριάλιτι Top Model ξένων χωρών αλλά και πάλι εξακολουθεί να με ενδιαφέρει», έγραψε στο Twitter.

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr . Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care. 💛

Και οι Έλληνες αποφάσισαν να της δώσουν πληροφορίες, με άλλους να απαντούν σοβαρά και πολλούς απλώς να συνεχίζουν το τρολάρισμα.

Αφού έλαβε εκατοντάδες απαντήσεις, η Τάιρα Μπανκς φαίνεται πως έβγαλε τελικά άκρη τι τελικά συνέβη στον τελικό και επέστρεψε με δεύτερη ανάρτηση, όπου σχολιάζει το αποτέλεσμα, στέλνοντας ένα μήνυμα στους τηλεθεατές, την παραγωγή και τις δυο νικήτριες.

«Διαβάζω σχόλια και πλέον έχω μια γενική εικόνα.Προς τους φανς: Ξέρω πως είναι χάλια όταν επενδύεις σε ένα πρόγραμμα και μετά γίνεται αυτό. Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι θα λάβετε υπόψιν σας τα σχόλια των φανς και θα δουλέψετε αρκετά ώστε να αποφύγετε κάτι παρόμοιο στο μέλλον», έγραψε η ίδια, στέλνοντας δυο emojis προς τις νικήτριες.

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like...DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners: 💛😘