Μία ζακέτα την οποία φορούσε ο Κερτ Κομπέιν κατά την ιστορική συναυλία των Nirvana στο MTV πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 334.000 δολαρίων.

Η ζακέτα πωλήθηκε κατά τη διάρκεια διήμερης δημοπρασίας «ροκ αντικειμένων» στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο πουλόβερ που πωλήθηκε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ο οίκος δημοπρασιών έκανε λόγο για «ένα από τα διασημότερα πουλόβερ στην ιστορία της μουσικής».

Το MTV Unplugged in New York των Nirvana ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Sony μπροστά σε κοινό πέντε μήνες πριν την αυτοκτονία του Κομπέιν τον Απρίλιο του 1994. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Κομπέιν. Μία κιθάρα της Fender, ειδικά κατασκευασμένη για τον αριστερόχειρα Κομπέιν, με την οποία ο καλλιτέχνης έπαιζε στην περιοδεία του σχήματος για την προώθηση του άλμπουμ In Utero πωλήθηκε έναντι 330.000 δολαρίων.

Η κιθάρα αποτελούσε έκθεμα, για αρκετά χρόνια, στο Rock and Roll Hall of Fame. Μαζί με την κιθάρα δόθηκε και μία χειρόγραφη επιστολή της Κόρτνεϊ Λοβ, συζύγου του Κομπέιν, στην οποία αναφέρεται πως η κιθάρα αυτή υπήρξε ένα από τα αγαπημένα όργανα του μουσικού.

Κατά το διήμερο γεγονός δημοπρατήθηκαν περισσότερα από 700 αντικείμενα των Έλβις Πρίσλεϊ, Beatles, Μάικλ Τζάκσον, Madonna, Queen, Μπομπ Ντίλαν και Τζίμι Χέντριξ.

Με πληροφορίες από Guardian