Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για την σχέση του με τον αδερφό του, Ουίλιαμ, και για πρώτη φορά απάντησε στις φήμες περί έχθρας μεταξύ τους.

Ο Δούκας του Σάσεξ έδωσε συνέντευξη στον Τομ Μπράντλεϊ για το νέο ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan: An African Journey» του ITV, που γυρίστηκε στην Αφρική κατά την πρόσφατη περιοδεία του με την Μέγκαν Μαρκλ.

«Υπάρχουν πολλές ειδήσεις στον Τύπο για ρήξεις με το αδερφό σου. Πόσες από αυτές είναι αλήθεια;», ρώτησε ο Τομ Μπράντλεϊ. «Μέρος αυτού του ρόλου, αυτής της δουλειά και αυτής της οικογένειας είναι να βρίσκεσαι υπό πίεση, στο πλαίσιο της οποίας αναπόφευκτα συμβαίνουν διάφορα. Αλλά είμαστε αδέρφια. Πάντα θα είμαστε αδέρφια», απάντησε η 35χρονος πρίγκιπας.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε πως με τον αδερφό του είναι σε διαφορετικές φάσεις. «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαφορετικούς δρόμους. Πάντα θα είμαι εδώ για εκείνον και από όσο γνωρίζω, το ίδιο και αυτό. Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά όσο παλιότερα επειδή είμαστε πολύ απασχολημένοι αλλά τον αγαπώ βαθιά», εξήγησε ο ίδιος.

Όσο για τις φήμες που κυκλοφορούν στα μίντια, ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε πως οι περισσότερες είναι αναληθείς. «Στην πλειοψηφία τους δημιουργούνται από το πουθενά. Σαν αδέρφια έχουμε καλές και κακές μέρες», σημείωσε.

