Πίσω στο 1995 ο Έλτον Τζον κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για την ταινία κινουμένων σχεδίων Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, έχοντας παρακολουθήσει όμως τη νέα εκδοχή, δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει «απογοήτευση».



Σε πρόσφατη συνέντευξή του με το περιοδικό GQ, ο αστέρας της ποπ τόνισε πως χάλασαν τελείως τη μουσική στη νέα μεταφορά που κυκλοφόρησε φέτος το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η μουσική στην πρωτότυπη ταινία έπαιζε σημαντικό και ενεργό ρόλο, σε αντίθεση με την καινούργια, στην οποία δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο. Η μαγεία και η χαρά είχαν χαθεί. Αυτό φάνηκε και από τα μουσικά charts όπου το σάουντρακ δεν είχε την ίδια επιτυχία του πρώτου, 25 χρόνια νωρίτερα, όταν ανακηρύχθηκε το πιο εμπορικό άλμπουμ της χρονιάς. Το νέο άλμπουμ έπεσε από τα charts τόσο σύντομα» είπε χαρακτηριστικά.



Ο Βρετανός τραγουδιστής συνέθεσε τη μουσική για την ταινία του 1994, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού «Can You Feel The Love Tonight», ενώ παράλληλα έχει υπογράψει και τη μουσική της θεατρικής μεταφοράς.



Η live εκδοχή του Βασιλιά των Λιονταριών, παρά τις μέτριες κριτικές που έλαβε, συγκριτικά με άλλες μεταφορές της Ντίσνεϊ, απέφερε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο εισπράξεων στα ταμεία, με τον Χάνς Ζίμερ να επιστέφει στην καρέκλα του συνθέτη και την παραγωγή να διασκευάζει το κλασικό τραγούδι του Έλτον Τζον, με τις φωνές των Μπιγιονσέ και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Elton John - Can You Feel the Love Tonight

Με πληροφορίες από Deadline