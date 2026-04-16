Παλιές ταυτότητες: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάργησή τους - Από πότε παύουν να ισχύουν

Προς κατάργηση οδηγούνται οι παλιές ταυτότητες καθώς η ισχύς τους λήγει το καλοκαίρι.

Oι πολίτες μπορούν να τις χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι και τον Αύγουστο και όσοι δεν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης καλούνται να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να αποφύγουν ταλαιπωρία την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους.

Ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναφέρει ότι η ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων παρουσιάζει αισθητή αύξηση το τελευταίο διάστημα, με όλο και περισσότερα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα.

Ταυτότητες: Βήμα-βήμα η διαδικασία για την έκδοση νέας

Κατά την είσοδο στο id.gov.gr ο πολίτης πρέπει να επιλέξει την Περιφέρεια στην οποία υπάγεται, την περιφερειακή ενότητα καθώς και το αστυνομικό τμήμα στο οποίο επιθυμεί να εκδώσει την νέα ταυτότητα.

Στην συνέχεια αφού επιλέξει τα παραπάνω στοιχεία, εμφανίζεται στην οθόνη το αστυνομικό τμήμα με το οποίο επιθυμεί να προγραμματίσει το ραντεβού του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηλώσει τα προσωπικό του στοιχεία, όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου.

Τέλος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο για τον οποίο θέλει να εκδώσει την ταυτότητα.

Αν δηλαδή θέλει να εκδώσει νέα ταυτότητα, λόγω φθοράς, λήξης, μεταβολής οποιοιδήποτε στοιχείου, ή αντικατάσταση της παλαιάς ταυτότητας.

Έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση.

Έκδοση νέας ταυτότητας: Πώς κλείνετε ραντεβού

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία, και καταχωρεί τα εξής στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος. Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο 8 ώρες πριν. 24 ώρες πριν και 2 ώρες πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Διευκρινίζεται ότι διατηρείται χρονική απόσταση, μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης δελτίων ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

