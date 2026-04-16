Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πάσχουν από λιπώδη νόσο του ήπατος έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη

Μια μελέτη υποδεικνύει ότι η λιπώδης νόσος του ήπατος θα επηρεάσει 1,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως το 2050, λόγω της αυξανόμενης παχυσαρκίας και των αυξημένων επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Η λιπώδης νόσος του ήπατος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD), παλαιότερα γνωστή ως μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD), αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και ταχύτερα αυξανόμενες ηπατικές παθήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από MASLD, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 143% σε μόλις τρεις δεκαετίες. Περίπου ένας στους έξι ανθρώπους- το 16%- πάσχει από τη νόσο.

Τα ευρήματα, που προέρχονται από τη μελέτη για το παγκόσμιο βάρος των ασθενειών, των τραυματισμών και των παραγόντων κινδύνου (GBD), δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Η επικράτηση της λιπώδους νόσου του ήπατος

Η επικράτηση της πάθησης προβλέπεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, κυρίως λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η αύξηση της παχυσαρκίας και τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Το 1990, υπήρχαν περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν με MASLD, σύμφωνα με τη μελέτη. Μέχρι το 2023, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε 1,3 δισεκατομμύρια. Η MASLD προβλέπεται να επηρεάσει 1,8 δισεκατομμύρια άτομα έως το 2050, μια αύξηση 42% σε σχέση με το 2023.

Το παγκόσμιο ποσοστό επικράτησης αυξήθηκε σε 14.429 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα το 2023, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 29% σε σχέση με το 1990.

Η MASLD ήταν πιο συχνή στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες και είχε τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης στους ηλικιωμένους μεταξύ 80 και 84 ετών. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν ήταν νεότεροι – περίπου ηλικίας 35 έως 39 ετών στους άνδρες και 55 έως 59 ετών στις γυναίκες.

Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε σε προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με τη MASLD σε παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθούμενα από τον υψηλό ΔΜΣ και το κάπνισμα, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή σχέση με τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία.

Ορισμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, παρουσίασαν δυσανάλογα υψηλότερα ποσοστά MASLD σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί απότομη αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό επικράτησης αυξήθηκε κατά ένα τρίτο- 33%- μεταξύ 1990 και 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων από τον Guardian.

Το ποσοστό επικράτησης αυξήθηκε κατά 30% στην Αυστραλία και κατά 22% στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκάλυψε η ανάλυση.

Τι διαπίστωσε η έρευνα

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι, αν και περισσότεροι άνθρωποι ανέπτυσσαν τη νόσο, ο συνολικός αντίκτυπος στην υγεία – μετρούμενος σε χαμένα έτη λόγω ασθένειας ή θανάτου – παρέμεινε σταθερός.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι πρόοδοι στη θεραπεία και τη φροντίδα βοηθούσαν τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά, και ότι η αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων συνέβαινε κυρίως στα αρχικά στάδια της νόσου.

Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός των περιπτώσεων σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως κίρρωση του ήπατος ή καρκίνο, στο μέλλον.

Η MASLD συνδέεται συχνά με το υπερβολικό βάρος και συνήθως μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και πολλοί άνθρωποι πάσχουν από την πάθηση χωρίς να το συνειδητοποιούν, σύμφωνα με το NHS της Αγγλίας. Συνήθως διαγιγνώσκεται μόνο όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε εξετάσεις για κάποιον άλλο λόγο.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη κόπωση, γενική αδιαθεσία, καθώς και πόνο ή δυσφορία στο ήπαρ, που γίνεται αισθητή στην κοιλιακή χώρα, κάτω από τη δεξιά πλευρά των πλευρών.

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Institute for Health Metrics and Evaluation, ενός ερευνητικού ινστιτούτου δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι τα ευρήματα υπογράμμισαν ότι η MASLD επηρεάζει όλο και περισσότερο τους νεότερους ενήλικες, εν μέσω της επιδείνωσης της υγείας και του τρόπου ζωής.

Η αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισής της ως παγκόσμιας προτεραιότητας στον τομέα της υγείας και της ανάπτυξης πολιτικών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και παρεμβάσεων για τον μετριασμό του αυξανόμενου αντίκτυπού της και την πρόληψη μελλοντικών επιπλοκών, ανέφεραν.

Με πληροφορίες από Guardian