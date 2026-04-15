Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια δεν υπάρχει πια. Τώρα, ο Μπίλι Κρίσταλ το μεταφέρει στη σκηνή. Το 860, η νέα του σόλο παράσταση που θα ανέβει το φθινόπωρο στο Broadway, παίρνει τον τίτλο της από τη διεύθυνση του σπιτιού που χάθηκε στις φωτιές του Palisades το 2025.

Το έργο είναι γραμμένο από τον ίδιο και τον φέρνει μόνο του στη σκηνή, σε μια αφήγηση που επιστρέφει σε όσα συνέβησαν μέσα σε αυτό το σπίτι, από οικογενειακές στιγμές μέχρι επεισόδια της καριέρας του. Η παραγωγή θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, για αυστηρά περιορισμένο κύκλο 12 εβδομάδων, με τον Σκοτ Ελις στη σκηνοθεσία.

Ο ίδιος έχει περιγράψει το 860 ως μια χαρούμενη και συγκινητική επίσκεψη, ένα έργο για το πώς η αγάπη της οικογένειας, οι φίλοι και η εσωτερική δύναμη μπορούν να κρατήσουν έναν άνθρωπο όρθιο στις δύσκολες στιγμές. Εδώ, η επιστροφή στο Broadway δεν είναι απλώς ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Είναι και ένας τρόπος να ξαναμπεί, έστω για λίγο, σε έναν χώρο που χάθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κρίσταλ μετατρέπει προσωπικό υλικό σε σκηνική αφήγηση. Το 700 Sundays, βασισμένο στα απομνημονεύματά του, είχε ήδη δείξει πόσο καλά μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη, το χιούμορ και τη συγκίνηση, ενώ η πιο πρόσφατη παρουσία του στο Broadway ήταν το Mr. Saturday Night το 2022. Το 860 μοιάζει να συνεχίζει αυτή τη γραμμή, μόνο που τώρα στο κέντρο βρίσκεται ένα σπίτι και όσα χώρεσαν μέσα του.

με στοιχεία από Associated Press, People