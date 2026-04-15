ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.

The LiFO team
The LiFO team
age1
φωτογραφία: Geo Aghinea
Στην αρχή μοιάζει με άλλη μια παρέα που πίνει πριν βγει. Υστερα το Βουκουρέστι ανοίγει από μέσα. Ενας διάδρομος βγάζει σε αυτοσχέδιο καραόκε, ένα εγκαταλειμμένο γραφείο γίνεται πίστα, ένα μισοσκότεινο δωμάτιο γεμίζει σώματα που μοιάζουν να έχουν βρει για λίγες ώρες τον δικό τους νόμο.

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο φιλμ του Geo Aghinea, δεν κοιτά αυτή τη νύχτα απ’ έξω. Κατεβαίνει μέσα της και την αφήνει να αναπνεύσει.

Το 24χρονο Geo Aghinea, τρανς δημιουργός, μουσικός και σχεδιαστής ήχου που έφυγε στα 16 του από το Τίργκου Οκνα για το Βουκουρέστι και αργότερα βρέθηκε στο Λονδίνο, περιγράφει στο Dazed μια κοινότητα που έμαθε να συναντιέται κυρίως τη νύχτα και από στόμα σε στόμα.

Το ίδιο λέει ότι πολλοί queer άνθρωποι στην πόλη καταλήγουν σε πρόχειρους ή κρυφούς χώρους, μέσα σε παλιά μπλοκ, άδεια γραφεία και κτίρια με κόκκινη σήμανση που προορίζονται για κατεδάφιση. Δεν το παρουσιάζει σαν εξωτική παραδοξότητα. Το παρουσιάζει σαν τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα φτιάχνει μόνη της τον χώρο που δεν της δόθηκε έτοιμος.

Εκεί ακριβώς το φιλμ βρίσκει τη δύναμή του. Δεν είναι ούτε μια καταγγελία με βαριά γράμματα ούτε μια στιλιζαρισμένη καρτ ποστάλ υπόγειας παρανομίας. Είναι ένα πορτρέτο ελευθερίας που ξέρει ότι η ελευθερία αυτή δεν είναι αυτονόητη. Οι πιέσεις υπάρχουν στο φόντο, σαν μόνιμος βόμβος, αλλά το Aghinea επιλέγει να φωτίσει πρώτα τη χαρά, τη συντροφικότητα, τη σωματική εγγύτητα και το αίσθημα ότι, έστω για λίγες ώρες, ένας ολόκληρος κόσμος μπορεί να σταθεί όρθιος μόνος του. Μόνο στο τέλος, όταν το πρωινό φως επιστρέφει και όλοι κάθονται για φαγητό σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο, μπαίνει ξανά στο κάδρο η πραγματικότητα της ημέρας και του κοινωνικού βλέμματος.

Η ιστορία του φιλμ είναι και προσωπική. Πολλά από τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτό ανήκουν στην περίοδο εκείνη που στο Βουκουρέστι άρχισε να διαμορφώνεται μια πρώτη αίσθηση κοινότητας και αυτογνωσίας.

Εκείνες οι νύχτες, σε μπαρ, καταφύγια και απρόσμενα σημεία της πόλης, ήταν για εκείνο η πρώτη πραγματική εμπειρία κοινότητας. Ακόμη και ο τίτλος, Waves Penetrate Me Fiercely, δεν είναι απλώς ποιητικός. Συνδέεται με τη δική του σχέση με την ακοή και τη μουσική, αφού έχει μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια ακοής με την οποία ζει από πολύ μικρή ηλικία και για την αίσθηση ότι πρέπει να προλάβει τη μουσική, να τη ζήσει και να τη σπρώξει όσο μπορεί.

Γι’ αυτό και το φιλμ δεν λειτουργεί μόνο ως αισθητηριακό πορτρέτο μιας υπόγειας σκηνής. Λειτουργεί και ως μικρό ντοκουμέντο για το πώς επιμένει η queer ζωή σε μια χώρα που εξακολουθεί να μένει πίσω σε βασικά ζητήματα ισότητας.

Η Ρουμανία έχει αποποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία από το 2001, αλλά δεν αναγνωρίζει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια, ενώ η πίεση προς την πολιτεία παραμένει ισχυρή: στο Pride του Βουκουρεστίου το 2025 κατέβηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι ζητώντας ίσα δικαιώματα, την ώρα που η χώρα παραμένει χαμηλά στον χάρτη της ILGA-Europe για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Το Waves Penetrate Me Fiercely έρχεται λοιπόν σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Από τη μία κοιτά προς τα πίσω, σε μια νύχτα που έμαθε να επιβιώνει μέσα σε πίσω δωμάτια και μισοερειπωμένους χώρους. Από την άλλη κοιτά προς τα έξω, καθώς το όνομα του Aghinea αρχίζει να βγαίνει από αυτό το υπόγειο τοπίο σε ένα πιο δημόσιο πεδίο, καθώς ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο Roundhouse του Λονδίνου στις 17 Απριλίου, στο πλευρό της Imogen Heap.

Οχι σαν κάποιος άνθρωπος που αφήνει πίσω του εκείνον τον κόσμο, αλλά σαν κάποιος που τον κουβαλά μαζί του, με όλο τον ηλεκτρισμό, τη στοργή και την αγωνία του.

με στοιχεία από Dazed, Roundhouse, Reuters, ILGA-Europe

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Queer καλλιστεία το 1929 μόνο η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να κάνει»

Βιβλίο / «Queer καλλιστεία το 1929 μόνο η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να κάνει»

Στο βιβλίο του «Καλλιστεία» ο Μανώλης Μελισσάρης περιγράφει πώς μια παρέα queer ανδρών έκανε στη συμπρωτεύουσα το 1929 τον δικό της διαγωνισμό ομορφιάς, παράλληλα με τον πρώτο «επίσημο», αναβιώνοντας ταυτόχρονα μια ολόκληρη εποχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
THE LIFO TEAM
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Πολιτισμός / Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
THE LIFO TEAM
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
THE LIFO TEAM
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Πολιτισμός / Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
THE LIFO TEAM
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Πολιτισμός / Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Πολιτισμός / Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
THE LIFO TEAM
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Πολιτισμός / Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
THE LIFO TEAM
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Πολιτισμός / 1.000 καλλιτέχνες αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
THE LIFO TEAM
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Πολιτισμός / Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
THE LIFO TEAM
 
 