Ο Keith Flint, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Prodigy, πέθανε σε ηλικία 49 ετών με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης και μετά, τα social media έχουν πλημμυρίσει με μηνύματα για το θάνατο του τραγουδιστή, φωτογραφίες του Keith Flint και τραγούδια των Prodigy.

H μάζα έμαθε τους Prodigy με το No Good (Start The Dance) και το Voodoo People, αλλά η απογείωσή τους ήρθε λίγο αργότερα με ένα τραγούδι που έγινε o απόλυτος ύμνος στα κλαμπς.

Οι περισσότεροι φανς θα συμφωνούσαν ότι το «Firestarter» από το τρίτο τους άλμπουμ The Fat of the Land - ήταν το κορυφαίο και πιο γνωστό τραγούδι των Prodigy.

To βίντεο που κυκλοφόρησε το 1997, αλλά και οι στίχοι του τραγουδιού, προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση.

Το σκοτεινό, ιλιγγιώδες βίντεο γυρίστηκε στις στοές στον εγκαταλειμμένο σταθμό Aldwych του μετρό του Λονδίνου και πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί αρνήθηκαν να το προβάλλουν πριν τα μεσάνυχτα.

O Flint χόρευε εκστατικά, το βλέμμα του ήταν διαβολικό και ο ρυθμός του βίντεο τόσο φρενήρης που έκαναν το βίντεο να μη μοιάζει με τίποτε άλλο εκείνη την εποχή.

Πρόσφατα, ο Flint και ο ιδρυτής του συγκροτήματος Liam Howlett είχαν μία συζήτηση για το θρυλικό κομμάτι, σε ένα podcast του σταθμού Triple J. Ο Howlet είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως βρισκόταν σε «αποστολή» να μετακινηθεί από τη rave σκηνή σε κάτι διαφορετικό.

«Είχα ξεκινήσει το καινούργιο άλμπουμ όταν έγραψα το "Firestarter" και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θα άκουγαν όσοι το αγόραζαν. Ύστερα άνοιξαν οι πύλες της Κολάσεως με αυτό το κομμάτι. Έπαιζα και δοκίμαζα άπειρες κιθάρες και πέρασα αρκετό καιρό ηχογραφώντας κιθάρες. Μετά τις διέλυσα προσπαθώντας να δημιουργήσω καινούργιους ήχους».

Ο Howlett είχε ολοκληρώσει το γράψιμο του πρώτου λεπτού του Firestarter όταν ο Flint ήρθε στο προσκήνιο και κατέληξε να κάνει τα πρώτα του φωνητικά για τραγούδι των Prodigy.

«Το "υπόβαθρο" του κομματιού ήταν σχεδόν τελειωμένο και του είπα "αν είναι να με βάλεις σε οτιδήποτε (σ.σ φωνητικά), αυτό θα ήθελα να είναι», θυμόταν ο Flint.

To "Firestarter" έγινε το πρώτο κομμάτι του συγκροτήματος που ανέβηκε στο Νο1 των βρετανικών Chart, διαμορφώνοντας το νέο προφίλ της μπάντας και επανασυστήνοντας την στο κοινό. Ήταν μία τολμηρή ανάμιξη rave και ροκ που δεν έμοιαζε με καμία άλλη μουσική δουλειά των Prodigy στο παρελθόν.

Παρά τις μεγάλες δόσεις οργής που αποπνέει, ο Howlett και η υπόλοιπη μπάντα είπαν πως ήθελαν απλώς να φτιάξουν ένα κομμάτι που να ξεσηκώνει τους ακροατές.

«Ο θυμός στους δίσκους προκύπτει από την εσωτερική μάχη με τον εαυτό μου, καθώς προσπαθώ να κάνω καλύτερα κομμάτια», είχε πει ο Keith Flint το 2004. «Με την πολιτική; Δεν είναι ποτέ ζήτημα πολιτικής για εμάς. Απλώς γράφουμε μουσική που ανεβάζει τους φαν. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήμουν ποτέ θυμωμένος για οτιδήποτε, σε ολόκληρη την γ@@@@@@@ ζωή μου».

