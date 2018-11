Μεγάλα αστέρια της μουσικής συγκεντρώθηκαν χθες στην Ισπανία για την απονομή των 25ων MTV EMA 2018.

Η φετινή τελετή απονομής φιλοξενήθηκε στο υ Μπιλμπάο με παρουσιάστρια την ηθοποιό Hailee Steinfeld.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Camila Cabello η οποία κέρδισε τέσσερα βραβεία ενώ ήταν υποψήφια για 6.

«Καλύτερος Καλλιτέχνη», «Καλύτερο Αμερικανικό Act», «Καλύτερο Τραγούδι» και «Καλύτερο Βίντεο» για το «Havana» ήταν τα βραβεία με τα οποία πόζαρε στα χέρια της μετά το τέλος της βραδιάς.

Το φετινό τιμητικό βραβείο «Global Icon» απονεμήθηκε στην Janet Jackson η οποία ερμήνευσε τραγούδια της ζωντανά στη σκηνή.

Η Nicki Minaj, οι Muse, η Bebe Rexha, ο David Guetta με τον Jason Derulo και ο Marshmello ήταν μόλις μερικοί από τους μουσικούς που επίσης ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν βραβείο, αλλά και για live performances.

Το κόκκινο χαλί νωρίτερα ήταν πολυπληθές και με ελληνική παρουσία. Στους καλεσμένους ήταν και η Ιωάννα Μπέλλα, η Σταρ Ελλάς 2018, που συζητήθηκε πολύ και από τη συμμετοχή της στο Greece's Next Top Model.

Jason Derulo (Getty Images/ Ideal Image)

Bebe Rexha (Getty Images/ Ideal Image)

Janet Jackson (Getty Images/ Ideal Image)

Η Νicki Minaj στη σκηνή (Getty Images/ Ideal Image)

Ιωάννα Μπέλλα (Getty Images/ Ideal Image)

Ιωάννα Μπέλλα (Getty Images/ Ideal Image)

Ιωάννα Μπέλλα

Ιωάννα Μπέλλα

Η Νicki Minaj (EPA)

Camila Cabello και 4 βραβεία (EPA)

Janet Jackson (EPA)

Jon Kortajarena (EPA)

Dua Lipa (EPA)

Dua Lipa (EPA)

DJ Marshmello (EPA)

Bebe Rexha (EPA)

Lindsay Lohan (Getty Images/ Ideal Image)

Halsey (Getty Images/ Ideal Image)

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

BEST ARTIST

Camila Cabello

BEST VIDEO

Camila Cabello - "Havana" ft. Young Thug

BEST SONG

Camila Cabello - "Havana" ft. Young Thug

BEST POP

Dua Lipa

BEST NEW

Cardi B

BEST LOOK

Nicki Minaj

BEST HIP-HOP

Nicki Minaj

BEST LIVE

Shawn Mendes

BEST ROCK

5 Seconds of Summer

BEST ALTERNATIVE

Panic! At The Disco

BEST ELECTRONIC

Marshmello

BIGGEST FANS

BTS

BEST WORLD STAGE

Alessia Cara, MTV Spotlight at Hyperplay, Singapore 2018

BEST PUSH

Grace VanderWaal (December 2017)

BEST US ACT (WORLDWIDE ACT*)

Camila Cabello