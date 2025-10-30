Τζίμι Κίμελ: «Ήμουν ένα βήμα πριν ανοίξω λογαριασμό στο OnlyFans»

Το 3ο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά «Rare Impact Fund» της Σελένα Γκόμεζ παρουσίασε ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δήλωσε «χαρούμενος που βρίσκεται κάπου» μετά την προσωρινή διακοπή της εκπομπής του με αφορμή σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ.

«Ήμουν ένα βήμα πριν ανοίξω λογαριασμό στο OnlyFans» δήλωσε χιουμοριστικά ο Τζίμι Κίμελ για το «πάγωμα» της εκπομπής του από το ABC, με την ατάκα του να χειροκροτείται από το κοινό.

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είχε ισχυριστεί πως το Tylenol συνδέεται με τον αυτισμό. Ο παρουσιαστής αστειεύτηκε λέγοντας πως «πλέον δεν μπορούμε ούτε ένα παυσίπονο να πάρουμε για να αντέξουμε την κατάσταση του κόσμου».

Τζίμι Κίμελ: «Ήμουν η φθηνότερη επιλογή»

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλυψε ότι παραλίγο να μην αναλάβει ποτέ το δικό του late night show στο ABC και πως ο λόγος που πήρε τελικά τη θέση δεν ήταν ακριβώς κολακευτικός.

Σε συνομιλία του στο podcast του Ted Danson, «Where Everybody Knows Your Name», ο δημοφιλής παρουσιαστής παραδέχθηκε ότι το δίκτυο βρισκόταν «μια ανάσα από το να κλείσει συμφωνία» με τον Jon Stewart — τον τότε οικοδεσπότη του «The Daily Show» — προτού εκείνος επιλεγεί τελικά για το project που θα κατέληγε στο “Jimmy Kimmel Live!”.

«Ήταν οι αρχές των ’00s και το ABC έψαχνε αντικαταστάτη για τον Bill Maher, μετά το τέλος του “Politically Incorrect”», είπε ο Kimmel, μιλώντας στο The Daily Beast. «Ήθελαν ένα παραδοσιακό late night talk show εκείνη την ώρα. Ο Jon κι εγώ είχαμε τον ίδιο μάνατζερ, και ο μάνατζερ ήταν έτοιμος να κλείσει τη συμφωνία με τον Jon… Όταν όμως ο Lloyd Braun (τότε πρόεδρος της ABC) είδε τη δοκιμαστική μου ταινία, είπε “αυτός είναι ο τύπος”. Την έδειξε στον Bob Iger, και ο Iger είπε το ίδιο».

Το πιο δύσκολο κομμάτι, πρόσθεσε, ήταν πως ο μάνατζερ τους έπρεπε να ενημερώσει τον Stewart ότι τελικά το show πήγαινε στον Kimmel. «Ήταν μια περίεργη κατάσταση», είπε γελώντας.

Με πληροφορίες από TMZ