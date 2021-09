TV Preview: Η σαρωτική επιστροφή της μυθοπλασίας

Σε αντίστοιχα «Fall Preview» αφιερώματα της LiFO τα προηγούμενα χρόνια, όταν φτάναμε στο κομμάτι της τηλεόρασης ασχολούμασταν συνήθως σχεδόν αποκλειστικά με τις ξένες σειρές που έκαναν πρεμιέρα στις streaming και συνδρομητικές πλατφόρμες. Την τελευταία δεκαετία η ελληνική τηλεόραση είχε μπει στη φορμόλη, απευθυνόταν σε ένα κοινό ως επί το πλείστον μεγαλύτερης ηλικίας, αδυνατούσε να βρει νέους κώδικες, φρέσκα πρόσωπα και να είναι relevant με τους νέους και μπορούσε να χαρακτηριστεί από το τρίπτυχο «φτηνές παραγωγές αμφιβόλου ποιότητας και αισθητικής, συχνότατα ελληνικές αποδόσεις ξένων σεναρίων – ριάλιτι – επαναλήψεις».

Όχι ότι τα παραπάνω τρία στοιχεία θα εκλείψουν ξαφνικά, αλλά τουλάχιστον φέτος, η μαζική παραγωγή νέων σειρών μυθοπλασίας που προκύπτει ως επακόλουθο κάποιων πολύ επιτυχημένων πειραμάτων της τελευταίας διετίας μοιάζει ελπιδοφόρα και δείχνει πως υπάρχει φως στο τούνελ. Για πρώτη φορά, έπειτα από τις «χρυσές εποχές», θα κάνουν πρεμιέρα φέτος τόσες πολλές νέες σειρές, που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν ένα πιο απαιτητικό κοινό και να του αποσπάσουν την καθημερινή προσοχή από τo streaming και τα ξένα μεγαθήρια.

Μάλιστα, έπειτα από τον δρόμο που άνοιξε το ERTFLIX, όλα δείχνουν πως και τα ιδιωτικά κανάλια θα αρχίσουν να επενδύουν σταδιακά στη λογική του on demand, είτε ανανεώνοντας διαρκώς το περιεχόμενο των sites τους είτε χτίζοντας δικές τους ψηφιακές πλατφόρμες, καθότι το συγκεκριμένο κοινό απαιτεί να μπορεί να βλέπει ό,τι είναι hot, όποτε το επιθυμεί.

Εξάλλου, η μία από τις δύο πιο αναμενόμενες επιστροφές της χρονιάς, η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη που φέρει τον τίτλο (και γυρίζεται στις) «Σέρρες», τόπο καταγωγής του αγαπημένου σεναριογράφου-ηθοποιού, προορίζεται για αργότερα μέσα στη σεζόν, αποκλειστικά από τη νέα πλατφόρμα του ANT1. Η δεύτερη είναι βέβαια η νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με τίτλο «Ο Δάσκαλος», που ωστόσο θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA τον Μάρτιο του 2022, άρα και για τις δύο θα μιλήσουμε εκτενώς τους επόμενους μήνες.

Ακολουθούν 8 σχόλια για τις τάσεις σε όσα θα μας απασχολήσουν το φθινόπωρο σε ελληνική και ξένη τηλεόραση, με έμφαση στη μυθοπλασία και με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά από τους προγραμματισμούς στα κανάλια και τις πλατφόρμες.

Οι «Άγριες Μέλισσες» και οι επίγονοι

Άγριες Μέλισσες

Το καθημερινό φορμά είναι δύσκολο. Εκ των πραγμάτων μια σειρά που παίζεται κάθε μέρα απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους με πολύ ελεύθερο χρόνο – για να το θέσω κομψά. Εκ των πραγμάτων επίσης, όταν μιλάμε για 150 ωριαία επεισόδια τη σεζόν, τα γυρίσματα είναι πιεστικά, τα σενάρια πρέπει να καλύπτουν ένα πλήθος παράλληλων ιστοριών, πολλές φορές χωρίς σαφές κέντρο βάρους, οι διάλογοι συχνά προκύπτουν άθελά τους αστείοι, τα καστ είναι πολυπληθή και ανομοιογενή, και όσο γενναιόδωρα κι αν είναι τα μπάτζετ, ο σκόπελος των εσωτερικών χώρων όπου εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο μέρος της δράσης δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Να, όμως, που μετά την τεράστια επιτυχία τους, οι «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 έδωσαν νέα ώθηση στο είδος, θέτοντας εκ νέου υψηλότατα στάνταρ και προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό. Με τη σειρά των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη να μπαίνει αισίως στην τρίτη σεζόν της (από 27/9, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00), ανανεώνοντας χαρακτήρες (και έχοντας επιστρατεύσει, ως τώρα, το μισό ελληνικό θέατρο, στοιχείο που από μόνο του δίνει άλλη βαρύτητα στις ερμηνείες), τα υπόλοιπα κανάλια έψαχναν εναγωνίως τη δική τους αντίστοιχη συνταγή.

Ο «Σασμός» του ALPHA που μόλις ξεκίνησε (Δευ-Πεμ 21:00) δείχνει να προπορεύεται με διαφορά (και στην τηλεθέαση), επαναφέροντας το λαοφιλές θέμα της κρητικής βεντέτας και παρουσιάζοντας τη μεγαλόνησο αλλά και τα στερεότυπα της αρρενοπότητας, της τιμής και άλλων στοιχείων που βασανίζουν εδώ και αιώνες την ελληνική επαρχία με αρκετά φρέσκο τρόπο (ηθοποιοί όπως η Μαρία Πρωτόπαππα, ο Δημήτρης Ήμελλος, ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Κώστας Νικούλι και ο Δημήτρης Λάλος ξεχωρίζουν).

Στην άλλη «λεβεντογέννα» (sic) της Ελλάδας, τη Μάνη, μας μεταφέρει η «Γη της Ελιάς» του MEGA (Κυρ.-Πέμ. 21:00), ενώ το «Σε ξένα χέρια» της ΕΡΤ (από 27/9, καθημερινά στις 22:00) θα ενώσει τους Γιάννη Μπέζο, Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Ρένια Λουιζίδου σε μια κωμικοτραγική ιστορία γύρω από την απαγωγή ενός βρέφους.

Θεατρικοί ηθοποιοί στην τηλεόραση

Αγάπη Παράνομη

Δύο στοιχεία συντέλεσαν στην προσέλκυση σημαντικών θεατρικών ονομάτων μετά από χρόνια στην τηλεόραση: το επισφαλές τοπίο του θεάτρου, όπου τα πράγματα δεν ξέρουμε και φέτος πώς ακριβώς θα εξελιχθούν λόγω πανδημίας, και το ανέβασμα των στάνταρ στις παραγωγές, που πλέον δεν «αλλοιώνουν» την αξία ενός ηθοποιού που συμμετέχει σε μία τηλεοπτική σειρά.

Πέρα από τους προαναφερθέντες, στο καστ των «Μελισσών» προστίθενται φέτος οι Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Μαρία Καλλιμάνη, στη «Γη της Ελιάς» φιγουράρει το όνομα της Λυδίας Κονιόρδου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί στη μίνι σειρά της ΕΡΤ «Αγάπη Παράνομη», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα βασισμένο στο ομότιτλο διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ενώ προσεχώς, στην αστυνομική «Σκοτεινή θάλασσα» του MEGA θα δούμε, μεταξύ άλλων, τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον Άρη Λεμπεσόπουλο, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γρηγόρη Καραντινάκη και με τον Ζαχαρία Μαυροειδή να συνυπογράφει το σενάριο.

Οι μεγάλες επιστροφές

Βαρδιάνος στα Σπόρκα

Εκτός από τους Καπουτζίδη – Παπακαλιάτη, τη φετινή σεζόν θα δούμε ξανά στην τηλεόραση ηθοποιούς και σκηνοθέτες που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στο μέσο. Στο καστ της δεύτερης σεζόν του «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» της ΕΡΤ (από 20/9, καθημερινά στις 20:00) προστέθηκε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ενώ ο Μανούσος Μανουσάκης υπογράφει σκηνοθετικά όχι μία αλλά τρεις μίνι σειρές για την ΕΡΤ, οι οποίες είναι βασισμένες σε διηγήματα Ελλήνων λογοτεχνών: το «Βαρδιάνος στα Σπόρκα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (από 2/10, κάθε Σάββατο στις 22:00) θα ακολουθήσουν τα «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» του Γεωργίου Βιζυηνού και «Κρίσιμες στιγμές» της Γαλάτειας Καζαντζάκη.

Παράλληλα, από τον Οκτώβρη επιστρέφουν στο MEGA οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου με την τηλεοπτική μεταφορά της θεατρικής τους επιτυχίας «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα».

Εκτός μυθοπλασίας αξίζει να σημειωθούν η επιστροφή του Σταύρου Θεοδωράκη στην τηλεόραση, από τη συχνότητα του Alpha, αλλά και η αναβίωση του κλασικού και ιδιαίτερα δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που δρομολογείται στον ΑΝΤ1.

Το παράδειγμα της ΕΡΤ και μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες ιδέες

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ «Καρτ ποστάλ».

Έχοντας επενδύσει από πέρσι στη μυθοπλασία και κάνοντας κίνηση ματ με τη δωρεάν πλατφόρμα του ERTFLIX που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να έχει άμεση πρόσβαση στα επεισόδια (και σε πολύ ακόμα περιεχόμενο), η ΕΡΤ συνεχίζει ό,τι ξεκίνησε: «Τα καλύτερά μας χρόνια» (από 28/9, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 23:00), η «Τούρτα της Μαμάς» (από Δευτέρα 27/9 στις 23:00) και το «Ζακέτα να πάρεις» (από Σάββατο 2/10 στις 20:00) βρήκαν το κοινό τους και ετοιμάζονται για νέους κύκλους, ενώ παράλληλα με τις προαναφερθείσες νέες μίνι σειρές του Μανούσου Μανουσάκη, θα δούμε επίσης την «Καρτ ποστάλ», που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ και γυρίστηκε στο Λονδίνο και στην Κρήτη, αποτελείται από 12 αυτοτελείς ιστορίες και συνδετικό κρίκο τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Aνδρέας Κωνσταντίνου (από 2/10, κάθε Σάββατο στις 23:00).

Το Star, από την άλλη, εξασφάλισε την προβολή του τελευταίου κύκλου του «Έτερος Εγώ», με υπότιτλο «Κάθαρσις», της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια, σε παραγωγή Cosmote TV, που έχει ενθουσιάσει το κοινό (κάθε Τετάρτη στις 22:15) – καθώς περιμένουμε τον τρίτο κύκλο που θα τιτλοφορείται «Νέμεσις».

Ενώ το μεγαλύτερο ίσως αξιοπερίεργο της σεζόν είναι το «Κομάντα και δράκοι» του MEGA, η μεταφυσική περιπέτεια μυστηρίου που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν ήδη από την ανακοίνωση των γυρισμάτων ως το ελληνικό «Stranger Things». Βαριά η σύγκριση, υψηλές οι προσδοκίες, οψόμεθα! (Πρεμιέρα Τετάρτη 22/9 στις 22:30).

Πόση ακόμα μαγειρική θα αντέξουμε;

Game of Chefs

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τους τηλεμάγειρες των πρωινάδικων και τα ριάλιτι-διαγωνισμούς μέχρι τις ταξιδιωτικές υπερπαραγωγές του Netflix, μπορεί κάποιος να βλέπει μαγειρική στην τηλεόραση. Κι ενώ η (όχι και τόσο επιτυχημένη, όπως αποδεικνύεται) αναβίωση του «Top Chef» από τον ΣΚΑΪ (καθημερινά στις 21:00) και το νέο «Game of Chefs» του ΑΝΤ1 (επίσης καθημερινά στις 21:00) επιχειρούν να εξαργυρώσουν τη σαρωτική επιτυχία, εδώ και πέντε συναπτές σεζόν, και να καλύψουν το φθινοπωρινό κενό του «MasterChef», επιστρατεύοντας διάσημους εγχώριους σεφ, ενώ σχεδόν κάθε εβδομάδα σκάει κι ένα νέο κόνσεπτ στις streaming πλατφόρμες, ενώ μέχρι και η Πάρις Χίλτον έβαλε τηγάνι στη φωτιά στο ανεκδιήγητο «Cooking with Paris» του Netflix, το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: πόση μαγειρική μπορούμε να αντέξουμε στις οθόνες μας; Για πόσο ακόμα θα συντηρείται το ενδιαφέρον του κοινού, όταν τόσα πολλά προγράμματα που σχετίζονται με το φαγητό και διαθέτουν παρόμοια λογική προβάλλονται παράλληλα; Πόσο κοντά είναι η «βαρυστομαχιά»;

Πρεμιέρες μεγάλων ταινιών στις πλατφόρμες

Finch

H απόσταση ανάμεσα στην κινηματογραφική αίθουσα και τη μικρή οθόνη μειώθηκε δραματικά τους μήνες της πανδημίας. Με κλειστά τα σινεμά, τα χολιγουντιανά στούντιο επιδόθηκαν σε ένα ντόμινο αναβολών που επηρέασαν –και επηρεάζουν ακόμα– πολλούς ηχηρούς τίτλους, αλλά και σε συνεργασίες με streaming πλατφόρμες που είχαν ως αποτέλεσμα πολλές μεγάλες παραγωγές να μην περάσουν καν από τον φυσικό τους χώρο ή να βρεθούν σε ταυτόχρονη πρεμιέρα στην τηλεόραση και σε όσες αίθουσες ήταν ανοιχτές. Το παράδειγμα του HBO Max και της Warner Bros. ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό, αν και στο τέλος της χρονιάς το μοτίβο της ταυτόχρονης πρεμιέρας στην Αμερική θα λήξει, με τελευταίο τίτλο που επηρεάζεται να είναι το «Matrix Resurrections».

Μέχρι τότε βέβαια πολλές δελεαστικότατες ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα απευθείας στις πλατφόρμες, με ή χωρίς ταυτόχρονη διανομή στα σινεμά: Το Apple TV+ φέρνει στις 5/11 το νέο μεταποκαλυπτικό sci-fi με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, παραγωγό τον Ρόμπερτ Ζεμέκις και τίτλο «Finch».

Το Netflix, ως είθισται, παρουσιάζει διαρκώς νέες ταινίες, ελάχιστες από τις οποίες τελικά αξίζουν. Από όσα έχουν ανακοινωθεί ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα «The Starling» με τη Μελίσα Μακάρθι (24/9) και «The Guilty» (1/10) με τον Τζέικ Τζίλενχαλ και τον Ίθαν Χοκ, που αποτελεί ριμέικ του εξαιρετικού ομώνυμου δανέζικου θρίλερ του 2018 (και οι δύο ταινίες έκαναν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο). Ακολουθούν η ρομαντική κομεντί με ζόμπι «Army of Thieves», σε παραγωγή Ζακ Σνάιντερ (29/10), η πανάκριβη περιπέτεια «Red Notice» με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντό (12/11) και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Χάλι Μπέρι «Bruised» (24/11).

Τον Δεκέμβριο το Netflix κατεβάζει παραδοσιακά τα βαριά πυροβολικά του, με τα οποία λοξοκοιτά προς τα Όσκαρ: «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον (1/12), «The Hand of God» του Πάολο Σορεντίνο (15/12) και «The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ (31/12), διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε (και τα τρία κατευθείαν από το πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας), καθώς και τη sci-fi περιπέτεια του Άνταμ Μακέι «Don’t Look Up» (24/12) με το πιο ονειρεμένο καστ της χρονιάς, που περιλαμβάνει τους Λεονάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Μέριλ Στριπ και Κέιτ Μπλάνσετ.

Εξαιρετικούς τίτλους, τέλος, έχει το ρόστερ του Cinobo, της ελληνικής streaming arthouse πλατφόρμας, προεξάρχοντων του φετινού Χρυσού Φοίνικα «Titane» της Ζουλιά Ντικουρνό και του ρουμάνικου «Collective», που ήταν υποψήφιο φέτος για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Νέοι κύκλοι και reboots που περιμένουμε

Sex Education

Αν έπρεπε να επιλέξουμε δύο σειρές που πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε τους νέους τους κύκλους, αυτές θα ήταν τα «The Morning Show» (Apple TV+) και «Sex Education» (Netflix), που επιστρέφουν αμφότερες στις 17/9 για δεύτερη και τρίτη σεζόν αντίστοιχα. Στο πρώτο οι άσπονδες παρουσιάστριες που υποδύονται οι Τζένιφερ Άνιστον και Ριζ Γουίδερσπουν υποδέχονται ως νέα προσθήκη τη Τζουλιάνα Μάργκουλις, ενώ στο δεύτερο η sex therapist της Τζίλιαν Άντερσον θα αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις από το σχολικό περιβάλλον του έφηβου γιου της.

Η τηλεοπτική επιστροφή του φθινοπώρου δεν είναι άλλη από τον Ντέξτερ Μόργκαν, καθώς ο Μάικλ Σι Χολ θα φορέσει στο «Dexter: New Blood» εκ νέου τα παπούτσια του θρυλικού serial killer, οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του όγδοου κύκλου της αρχικής σειράς (πρεμιέρα τον Νοέμβριο στην Cosmote TV). Η ανατριχιαστική κούκλα «Chucky», που μας στοίχειωσε στα ‘80s και τα ‘90s, αναβιώνει μέσα από την ομώνυμη σειρά τρόμου του Ντον Μαντσίνι, δημιουργού του franchise «Η Κούκλα του Σατανά» (Cosmote TV, από 3/10).

Ακόμα μια αγαπημένη ταινία τρόμου των ‘90s, το «I Know What You Did Last Summer», που τότε είχε εκμεταλλευτεί την αναβίωση του είδους που κατάφερε το «Scream», αποκτά τηλεοπτικό reboot. Η ομώνυμη σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 15/10.

Ο γνωστός ήρωας των βιβλίων του Νταν Μπράουν, Ρόμπερτ Λάνγκτον, που έχει υποδυθεί ο Τομ Χανκς στον κινηματογραφικό «Κώδικα Ντα Βίντσι», επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά-πρίκουελ. Το «The Lost Symbol», που αντλεί υλικό από το ομώνυμο μυθιστόρημα, εξιστορεί τις πρώτες περιπέτειες του ιστορικού (Cosmote TV, από 17/9).

Τέλος, οι εμβληματικές «Σκηνές από έναν γάμο» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν μόλις απέκτησαν αγγλόφωνο ριμέικ, μεταφέροντας τη δράση τους από τη Σουηδία των ‘70s στη σύγχρονη Αμερική, με τους Όσκαρ Άιζακ και Τζέσικα Τσαστέιν στους κεντρικούς ρόλους (κάθε Δευτέρα από τη Vodafone TV).

Νέες σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

Foundation

Ανάμεσα στις πολυάριθμες πρεμιέρες νέων ξένων σειρών του φθινοπώρου, ξεχωρίζουμε μερικές που μας έχουν κεντρίσει ήδη το ενδιαφέρον μέσα από τρέιλερ, συνόψεις και συντελεστές και τις περιμένουμε με ανυπομονησία.

Βασισμένο στο παρθενικό μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Μέγιερ, το οικογενειακό δράμα «American Rust» εξερευνά τα απομεινάρια του αμερικάνικου ονείρου, μέσα από τα μάτια ενός συμβιβασμένου με τη ζωή αστυνομικού, που τον υποδύεται ο Τζεφ Ντάνιελς (Cosmote TV, από 14/9).

Το «Foundation» (πρεμιέρα 24/9 στο Apple TV+) του Ισάακ Ασίμοφ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «Βίβλους» της επιστημονικής φαντασίας και γίνεται επιτέλους τηλεοπτική σειρά, διά χειρός Ντέιβιντ Γκόγιερ (ο σεναριογράφος, μεταξύ άλλων, των κινηματογραφικών τριλογιών «Blade» και «Μπάτμαν» του Κρίστοφερ Νόλαν).

Ο Μάικλ Κίτον πρωταγωνιστεί στο «Dopesick» (Hulu, από 13/10) που καταπιάνεται με την αμερικανική εμμονή χιλιάδων ανθρώπων στα οπιοειδή.

Από το είδος της φαντασίας έχουμε να περιμένουμε ακόμα δύο υποσχόμενους εκπροσώπους: Στο «Invasion» (Apple TV+, από 22/10) ο Σαμ Νιλ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξωγήινη εισβολή, ενώ στο «Wheel of Time» (Amazon Prime Video, από 19/11), που βασίζεται στην ομώνυμη σειρά μυθιστορημάτων επικής φαντασίας του Ρόμπερτ Τζόρνταν, η Ρόζαμουντ Πάικ ηγείται ενός πολυπληθούς καστ.

Δελεαστικό δείχνει και το «Yellowjackets» που ακολουθεί 4 έφηβα κορίτσια που επιβιώνουν από ένα αεροπορικό δυστύχημα και τις ζωές τους 25 χρόνια μετά. Κριστίνα Ρίτσι και Τζούλιετ Λιούις πρωταγωνιστούν (Νοέμβριος, στην Cosmote TV).

Τέλος ο «Hawkeye» από τους αγαπητούς Avengers αποκτά δική του σειρά, την πέμπτη κατά σειρά από το Σύμπαν της Marvel, με καθορισμένη ημερομηνία πρεμιέρας τις 24/11 στο Disney+.