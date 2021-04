Λίγες αμερικανικές σειρές έχουν παραμείνει τόσο επίκαιρες όσο το Sex and the City, σχολιάζει το W Magazine. Αν και η προσπάθεια των θεατών να βρουν με ποια πρωταγωνίστρια ταυτίζονται περισσότερο παραμένει «της μόδας» και οι τέσσερις σταρ γνωρίζουν καλά πως η σειρά έχει γίνει σημείο αναφοράς, πολλοί θεωρούν ότι τα σίκουελ δεν έπρεπε να είχαν γίνει ποτέ.

Ωστόσο το HBO Max αποφάσισε να μείνει πιστό στην επιτυχημένη συνταγή και στις αρχές του 2021 ανακοίνωσε το reboot του Sex and the City με έβδομη σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως έπεται συνέχεια στην ιστορία.

Ποιος επιστρέφει

Στον περιορισμένων επεισοδίων καινούργιο κύκλο, οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον επιστρέφουν ως Κάρι, Σάρλοτ και Μιράντα, αλλά η Κιμ Κατράλ, που υποδυόταν την Σαμάνθα στις παλαιότερες σεζόν και ταινίες, δεν θα είναι μαζί τους.

Στη «μάχη» των πρώην της Κάρι, φαίνεται πως ο Έινταν Σο βγαίνει κερδισμένος, καθώς είναι ο μοναδικός πρώην σύντροφος που (προς το παρόν) έχει επιβεβαιώσει την επιστροφή του. Ο Τζον Κορμπέτ ανακοίνωσε τα νέα επισήμως, λέγοντας στο Page Six, «θα είμαι στη σειρά».

Την τελευταία φορά που η Κάρι είδε τον Έινταν, έκανε διακοπές στο Άμπου Ντάμπι και εκείνος ήταν παντρεμένος με τρία παιδιά. Μόνο ο χρόνος θα δείξει πώς θα επηρεάσει ξανά την ζωή της Κάρι, αλλά ο ηθοποιός άφησε να εννοηθεί πως θα εμφανιστεί «σε αρκετά επεισόδια».

Ο Κρις Νοθ, από την άλλη, υπήρξε πιο μυστικοπαθής σχετικά με το αν θα τον ξαναδούμε στη σειρά. Τον Φεβρουάριο, το Page Six μετέδωσε πως ο Mr. Big δεν θα εμφανιστεί, αλλά λίγες ημέρες αργότερα, το ET άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Είναι reboot ή καινούργια σειρά;

Η απάντηση είναι σχετική. Η Πάρκερ έκανε την ανακοίνωση μέσω βίντεο στο Instagram, όπου ακούγεται η γνωστή της αφήγηση μαζί με πλάνα της πόλης και την φράση «And just like that…» να εμφανίζεται στην οθόνη. Σύμφωνα με τα IMDb και HBO Max, το «And Just Like That...» είναι ο νέος τίτλος της σειράς που θα ολοκληρωθεί σε 10 μισάωρα επεισόδια με την παραγωγή να ξεκινά λίαν συντόμως. Είναι πιθανό να προβληθεί στο HBO Max μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν και προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως πότε θα κάνει πρεμιέρα.

Οι Νίξον και Ντέιβις κοινοποίησαν επίσης το teaser στους λογαριασμούς τους στα social media, χωρίς καμία να κάνει tag -όπως παρατήρησαν οι φανατικοί- την Κιμ Κατράλ, ενώ η Πάρκερ έγραψε στο Twitter πως η σειρά θα «ξεπερνά κάθε προσδοκία».

Exceeding all expectations. I am summoning discipline though desperate to suggest "hot/cold" — Sarah Jessica Parker (@SJP) January 11, 2021

Πού ξεκινάει η ιστορία

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε επίσης πως αν όλοι εμβολιαστούν εγκαίρως, η παραγωγή της σειράς μπορεί να ξεκινήσει ως και μέσα στην άνοιξη, τονίζοντας ότι το reboot δεν είχε προταθεί ως ιδέα μέχρι και τις «πρώτες ημέρες» της πανδημίας τον Απρίλιο. Όπως εξήγησε, ακούγοντας ένα podcast, συνειδητοποίησε ότι με τον παραγωγό Μάικλ Πάτρικ Κινγκ δεν είχαν μιλήσει ποτέ δημοσίως για την εμπειρία τους στο Sex and the City και αρχικά σκέφτηκαν να ηχογραφήσουν ίσως ένα podcast για τη διαδικασία. Αλλά μετά, οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν αντ' αυτού ένα reboot, τώρα που οι Μιράντα και Σάρλοτ είναι μητέρες εφήβων, ενώ μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί τα social media η Κάρι στο πλαίσιο της συγγραφικής καριέρας της.

«Νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε πόλη βίωνε κάτι τόσο αδιανόητο, τόσο μοναδικό. Και κάθε πόλη, κάθε κοινότητα σε κάθε πόλη είχε την δική της ιστορία και την δική της μοναδική εμπειρία με την πανδημία», είπε η Πάρκερ. «Η Νέα Υόρκη έκλεισε με έναν τρόπο που επηρέασε τόσους ανθρώπους, επειδή είναι το κέντρο της οικονομίας, το κέντρο του πολιτισμού, χωρίς αμφιβολία. Οπότε η σιωπή της ήταν εκκωφαντική. Και απλώς αναρωτιόμουν, "Πού είναι αυτές οι γυναίκες; Μπορούν να βρουν η μία την άλλη; Μπορούν να είναι μαζί; Πώς είναι η ζωές τους;". Και καθώς άρχισε να αλλάζει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, από άποψη δικαιοσύνης και φυλετικής ισότητας, όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονταν τεράστιο κομμάτι της εμπειρίας μας μες στα σπίτια μας, και με τον Μάικλ ενδιαφερθήκαμε πολύ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το "And Just Like That..."».

Τι θα κάνουν με την Σαμάνθα

Στα social media όλοι αναρωτιόνταν τι θα συμβεί με την Σαμάνθα στον καινούργιο κύκλο της σειράς, με τα σενάρια να θέλουν από το να ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο με την κηδεία της μέχρι να την αντικαθιστά άλλη ηθοποιός. Και πώς θα πετύχει η σειρά αν δεν υπάρχει καθόλου Σαμάνθα;

Samantha’s note to the gals on the first episode of #SATC revival. pic.twitter.com/7gFiT2UzOy — Stephanie Webber (@RoseWebber) January 11, 2021

Honey, if you don't have Samantha, you don't have a show.



Everybody knows that. — A Shady Dame From Seville (@SorayaMcDonald) January 11, 2021

Σε κάποιο βαθμό, οι θεατές γνώριζαν πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, η Κάντας Μπούσνελ, συγγραφέας του πρωτότυπου υλικού όπου βασίστηκε η τηλεοπτική σειρά, είχε γράψει ένα follow-up βιβλίο το 2019 με τίτλο «Is There Still Sex in the City?». Το σίκουελ εστίαζε στη ζωή μετά τα 50, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, περιλαμβάνοντας διαζύγια, παιδιά και γηρατειά. Η συγγραφέας πούλησε γρήγορα τα δικαιώματα του βιβλίου στην Paramount Television.

Επιπλέον υπήρξαν συζητήσεις και για τρίτη ταινία, στην οποία ο Big θα πέθαινε από ανακοπή καρδιάς και η Κατράλ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά να συμμετέχει λόγω ανισότητας στις αμοιβές. Ωστόσο πολλοί υπέθεσαν πως η αποχώρησή της ήταν αποτέλεσμα της μακράς διαμάχης της με την Πάρκερ, που συνεχίζει βέβαια να δηλώνει ότι οι δυο τους είχαν άριστες σχέσεις, ενώ το 2018, επέμενε πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί κινηματογραφικό σίκουελ χωρίς την Κατράλ. Η αλήθεια είναι, πως το «κακογραμμένο σενάριο» ήταν εκείνο που απομάκρυνε την Κατράλ, καθώς σχεδίαζαν η Σαμάνθα να ανταλλάζει ερωτικά μηνύματα με τον έφηβο γιο της Μιράντα, Μπρέιντι.

Σε κάθε περίπτωση, οι φανς της αρχικής σειράς έχουν περιέργεια να δουν πώς είναι οι Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ σήμερα, αν και αρκετοί δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία διάθεση να δουν το revival, καθώς όπως επισήμανε ένας χρήστης στο Twitter: «Η σειρά δεν θα λειτουργήσει επειδή είναι όλες μεγάλες γυναίκες οπότε κανείς δεν ταυτίζεται μαζί τους εκτός από την Σαμάνθα».

this won’t work due to the fact that we’re all grown women now so nobody identifies with anybody except samantha https://t.co/kmEm3gCWD8 — CeciATL (@CeciATL) December 23, 2020

Με πληροφορίες από W Magazine