Το τέλος μίας εποχής: «Μαύρο» στα μουσικά κανάλια του MTV μέχρι το τέλος του 2025

Ύστερα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ένα πολιτιστικό φαινόμενο θα κλείσει οριστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο λόγος για το MTV (Music Television) που θα σταματήσει να εκπέμπει σταδιακά σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Το «λουκέτο» θα μπει σε πέντε αγαπημένα μουσικά κανάλια — MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Πρώτα θα σταματήσουν να εκπέμπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και στη συνέχεια στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστραλία και Βραζιλία.

Η απόφαση αυτή σχετίζεται με τα εκτεταμένα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόζει η Paramount Global, καθώς ετοιμάζεται να συγχωνευθεί με τη Skydance Media μέσα στο έτος. Πέρα όμως από τα οικονομικά, αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες θέασης και κατανάλωσης μέσων, αφού οι φίλοι της μουσικής έχουν στραφεί εδώ και χρόνια στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα social media και οι υπηρεσίες streaming αποτελούν πλέον τον κύριο τρόπο κατανάλωσης μουσικού περιεχομένου, και τα τηλεοπτικά κανάλια δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν - παρότι για δεκαετίες προσέφεραν ένα αίσθημα κοινότητας που σήμερα έχει αντικατασταθεί από πιο εξατομικευμένες εμπειρίες.

Το κλείσιμο των καναλιών σηματοδοτεί το τέλος μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1981. Συμβολικά, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε τότε στο MTV ήταν το “Video Killed The Radio Star” των The Buggles.

Ακολούθησαν μερικές από τις πιο ιστορικές στιγμές της ποπ κουλτούρας:

η πρεμιέρα του “Thriller” του Michael Jackson το 1983

ο David Bowie να ζητά ισότητα για τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News

το πρωτοποριακό ριάλιτι “The Real World” στις αρχές των ’90s

οι Nirvana που έφεραν τη grunge στο προσκήνιο με το “Smells Like Teen Spirit”

και η θρυλική αντιπαράθεση Courtney Love - Madonna

Το MTV άρχισε να εκπέμπει στην Ευρώπη το 1987, φέρνοντας μαζί του εκπομπές όπως το MTV Unplugged, που έγιναν θεσμοί. Στην ακμή του, το MTV μετέτρεψε τα μουσικά βίντεο σε μορφή τέχνης, βοήθησε να ξεκινήσουν παγκόσμιες καριέρες, διέδωσε τη μόδα πέρα από τα σύνορα και διαμόρφωσε την κουλτούρα της νεολαίας για δεκαετίες.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση είχε ήδη ξεπεραστεί, καθώς τα social media και οι υπηρεσίες on-demand κυριάρχησαν.

Το όνομα MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μεγάλα ετήσια γεγονότα του, όπως τα Video Music Awards (VMAs) και τα Europe Music Awards (EMAs).

Όμως, την τελευταία ημέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως τη γνώριζαν γενιές θεατών θα περάσει οριστικά στην ιστορία.

Με πληροφορίες από euronews.com