Taki Tsan: Ήμουν 13 ετών και με συνέλαβαν για ναρκωτικά σε σχολείο στην Αμερική, περίεργη φάση

«Τώρα μπορεί να ήμουν ή πεθαμένος ή στη φυλακή», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι έναν χρόνο αργότερα ο πατέρας του τον έστειλε πίσω στην Ελλάδα - Τι είπε για τα παιδιά του

The LiFO team
Ο Taki Tsan παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την οικογένειά του, τη μουσική, αλλά και τη σύλληψή του στην Αμερική.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show», που προβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ο ράπερ αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας, στα παιδιά του, αλλά και στη στιγμή που συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Ερωτηθείς για τη σύλληψή του, αποκάλυψε: «Με συνέλαβαν. Είχα μπλέξει με ναρκωτικά, με πιάσανε μέσα στο σχολείο, ήρθαν με ελικόπτερα. Ήταν περίεργη φάση», εξηγώντας ότι έναν χρόνο αργότερα ο πατέρας του τον έστειλε πίσω στην Ελλάδα- μια απόφαση που, όπως είπε, αποδείχθηκε σωτήρια.

«Σε έναν χρόνο με έδιωξε ο γέρος μου πίσω. Αυτό ίσως ήταν το πιο καλό πράγμα που μου έκανε, γιατί τώρα μπορεί να ήμουν ή πεθαμένος ή στη φυλακή», δήλωσε.

Taki Tsan: Ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο: «Δεν είμαι κανένα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είμαι να με κοιτάς και να λες “αυτός είναι το παράδειγμα”. Είμαι παράδειγμα σαν πατέρας, αλλά όχι στα υπόλοιπα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση του με τα παιδιά του, αποκαλύπτοντας ότι συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις μητέρες τους. «Εγώ τα χαλάω λίγο τα παιδιά, οι μαμάδες τους με κυνηγάνε. Έχω παιδιά με δύο γυναίκες και μου λένε συνέχεια “μην τους δίνεις αυτό, μην τους δίνεις εκείνο, όλο τους κάνεις τα χατίρια”», ανέφερε.

Για τα παιδιά του είπε ακόμη: «Ο μεγάλος μου γιος δεν καπνίζει ούτε πίνει αλκοόλ, είναι πολύ healthy. Η κόρη μου, το μεσαίο παιδί, είναι πιο αθλητικός τύπος», για να προσθέσει στη συνέχεια, γελώντας: «Το μικρό μάλλον θα γίνει σαν κι εμένα».

