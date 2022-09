«Supersex»: Το Neflix αφηγείται τη ζωή του διάσημου πορνοστάρ Ρόκο Σιφρέντι

Η ζωή του διάσημου πορνοστάρ Ρόκο Σιφρέντι είναι το θέμα μιας νέας σειράς του Netflix με τίτλο «Supersex», η οποία ξεκίνησε τα γυρίσματα στη Ρώμη.

Η σειρά των επτά επεισοδίων είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ζωή του Σιφρέντι, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 1.500 hardcore πορνογραφικές ταινίες.

Το Rocco Siffredi Prods του με έδρα τη Βουδαπέστη δε, αποτελεί ισχυρή δύναμη της βιομηχανίας πορνό σήμερα.

Ο Σιφρέντι ήταν επίσης το θέμα του ντοκιμαντέρ «Rocco», σε σκηνοθεσία των Τιερί Ντεμαιζιέ και Αλμπάν Τεουρλάι, το οποίο προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2016.

Στο επίκεντρο του «Supersex» σε παραγωγή της The Apartment, μια εταιρεία που αποτελεί συνεργασία της Fremantle και της Groenlandia, του ομίλου Banijay, βρίσκονται άγνωστες πτυχές του Ιταλού πορνόσταρ, τον οποίο υποδύεται ο επίσης Ιταλός Alessandro Borghi.

Η σειρά δημιουργήθηκε και γράφτηκε από την εξέχουσα Ιταλίδα σεναριογράφο Francesca Manieri ("We Are Who We Are", "L'Immensità"), γνωστή μάχιμη φεμινίστρια.

Περιγράφεται ως «μια βαθιά ιστορία που αφηγείται τη ζωή του από την παιδική του ηλικία», σύμφωνα με το Netflix.

Το «Supersex» θα ασχοληθεί με την οικογένεια του Σιφρέντι, την καταγωγή του, τη σχέση του με την αγάπη, «το σημείο εκκίνησης και το πλαίσιο που τον οδήγησε να ξεκινήσει την πορεία του στην πορνογραφία».

Σκηνοθέτες της σειράς είναι οι οι Matteo Rovere, Francesco Carrozzini και Francesca Mazzoleni.

Το καστ μαζί με τον Borghi συμπληρώνουν οι Jasmine Trinca, Adriano Giannini και Saul Nanni, αντίστοιχα στους ρόλους των Lucia, Tommaso και Rocco ως νεαρού άνδρα.

«Το «Supersex» είναι η ιστορία ενός άνδρα που χρειάζεται 7 επεισόδια και 350 λεπτά για να πει «σ’ αγαπώ», για να αποδεχτεί ότι ο δαίμονας στο σώμα του είναι συμβατός με την αγάπη. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να αποκαλύψει το μόνο κομμάτι του που δεν έχουμε δει ποτέ: την ψυχή του» είπε η σεναριογράφος.

«Το «Supersex» μιλάει για το παρόν μας, το «Supersex» μιλά για εμάς. Τι σημαίνει να είσαι άντρας; Είμαστε ακόμα σε θέση να συμβιβάσουμε τη σεξουαλικότητα και τη συναισθηματικότητα;

»Αυτά είναι τα ερωτήματα που σαν καλειδοσκόπιο ανοίγονται μπροστά μας καθώς βυθιζόμαστε στην απίστευτη ζωή του μέχρι να χάσουμε την αναπνοή μας» πρόσθεσε.

Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix παγκοσμίως το 2023.

Με πληροφορίες του Variety