Τη δεύτερη σεζόν του Squid Game, της σειράς που εκθρόνισε το «Casa de Papel» και έγινε η δημοφιλέστερη του Netflix, ανακοίνωσε ο δημιουργός της.

Μιλώντας στο Associated Press, ο Hwang Dong-hyuk επιβεβαίωσε τα σχέδια στη διάρκεια μιας προβολής και Q&A στο Λος Άντζελες για το κορεάτικο δράμα, το οποίο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο για το Netflix τους τελευταίους δύο μήνες.

«Υπήρξε τόση πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Οπότε σχεδόν νιώθω ότι δεν μας άφησε άλλη επιλογή!», είπε σε δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί.

Και συνέχισε: «Αλλά θα πω ότι θα υπάρξει όντως δεύτερη σεζόν. Είναι στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Επί του παρόντος βρίσκομαι στη διαδικασία σχεδιασμού».

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy