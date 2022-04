«Σφαγή αμάχων»: Ο διεθνής Τύπος για τις θηριωδίες της Ρωσίας στην Μπούσα

Η αποστροφή για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Μπούσα κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα πολλών ξένων εφημερίδων, μετά τις αποκαλύψεις που έχει προκαλέσει ευρεία καταδίκη στη Δύση.

«Φρίκη στην Μπούσα: Η Ρωσία κατηγορείται για βασανισμό και σφαγή αμάχων», είναι ο τίτλος του Guardian, ενώ η κεντρική φωτογραφία αποτυπώνει την απόλυτη καταστροφή στην πόλη κοντά στο Κίεβο. Στο πρωτοσέλιδο, η βρετανική εφημερίδα σημειώνει τις εκκλήσεις για περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, μετά τις αποκαλύψεις για τους μαζικούς θανάτους αμάχων.

Guardian front page, Monday 4 April 2022: Horror in Bucha: Russia accused of torture and massacre of civilians pic.twitter.com/fX9dt4GSGD — The Guardian (@guardian) April 3, 2022

«Άμαχοι πυροβολήθηκαν στους δρόμους», είναι ο τίτλος των Times, που αναφέρουν ότι πολλά θύματα βρέθηκαν δεμένα, σε στιλ «εκτέλεσης». Στην κεντρική φωτογραφία φαίνονται νεκροί να κείτονται σε δρόμο στην Μπούσα. Ακόμη, η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τις δηλώσεις που έκανε ο Ρίτσαρντ Μουρ, επικεφαλής της MI6, ο οποίος ανέφερε ότι ο τρόπος των δολοφονιών ήταν «φριχτός και ανατριχιαστικός».

«Βαρβαρότητα», είναι ο τίτλος της Liberation, ενώ η σοκαριστική φωτογραφία με τους νεκρούς, διάσπαρτους, σε δρόμο της Μπούσα καλύπτει όλο το πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας.

Facebook Twitter

«Η Ουκρανία κατηγορεί Ρώσους στρατιώτες για πολεμικές θηριωδίες», είναι ο τίτλος των New York Times, που δημοσιεύουν στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία από μαζικό τάφο στην Μπούσα. «Οι περιγραφές για θηριωδίες προκαλούν κατακραυγή», είναι ο τίτλος της Wall Street Journal.

Facebook Twitter

«Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει γενοκτονία τη ρωσική εισβολή», γράφει η Washington Post, αναφερόμενη στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τις αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Μπούσα.

Facebook Twitter

Οι Financial Times και η Telegraph επικεντρώνονται στο ζήτημα των κυρώσεων. Οι FT κάνουν λόγο για την προοπτική πλήρους εμπάργκο στο πετρέλαιο, με τον Σαρλ Μισέλ να προαναγγέλλει περαιτέρω κυρώσεις, κάτι που θα συζητήσουν οι διπλωμάτες της ΕΕ την Τετάρτη, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η Telegraph δεν φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία από την Μπούσα και ο κεντρικός τίτλος είναι «Οι σύμμαχοι θέλουν ο Πούτιν να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, για πολεμικές θηριωδίες».

Just published: front page of the Financial Times UK edition Monday April 4 https://t.co/TQMi6apgGb pic.twitter.com/GCCl173d7Y — Financial Times (@FinancialTimes) April 3, 2022