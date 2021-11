Στην αναζήτηση δύο ηθοποιών που θα υποδυθούν ένα τρανς ζευγάρι στην 4η σεζόν του Sex Education, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Αυτό έκανε, γνωστό, μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας και κωμικός Krishna Istha με ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη στο Twitter.

Οι δύο τρανς χαρακτήρες θα γίνουν γνωστοί στο τηλεοπτικό κοινό ως Abbi και Kent, με τους παραγωγούς να αναζητούν ακόμα και ηθοποιούς χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

CASTING CALL for two new trans characters in SEX EDUCATION Season 4 @NetflixUK 🍆 Trans actors get on it!!! 😁💗🌸💪🏾 Pls share with pals too! pic.twitter.com/QUQ9tTms8Y