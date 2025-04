Ράιαν Γκόσλινγκ: Μετά τη Barbie πρωταγωνιστής σε νέα ταινία Star Wars

Πρωταγωνιστής σε μια νέα ταινία Star Wars, αναμένεται να είναι ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός, Ράιν Γκόσλινγκ.

Μετά τον ρόλο του «Κεν» και την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Barbie», ο Ράιν Γκόσλινγκ θα πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ταινία των Star Wars, που αναμένεται να βγει στη μεγάλη οθόνη τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα ταινία «Star Wars: Starfighter», θα εκτυλίσσεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Star Wars, επεισόδιο IX: η Άνοδος του Skywalker, που κυκλοφόρησε το 2019.

Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, makes his Star Wars Celebration debut. pic.twitter.com/CeZtI36QhO