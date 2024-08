Rachael Lillis: Πέθανε στα 46 της η «φωνή» της Misty και της Jessie από τα Pokemon

Η ηθοποιός Rachael Lillis, γνωστή για τη φωνή της στους χαρακτήρες της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων «Pokemon», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η Lillis χάρισε τη φωνή της σε δύο από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς, τη Misty και την Jessie.

Η Veronica Taylor, συμπρωταγωνίστριά της και φωνή του πρωταγωνιστή Ash Ketchum, επιβεβαίωσε τον θάνατο της Lillis, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια μιας εξαιρετικής ταλαντούχας καλλιτέχνιδας.

Rachael Lillis, best known as the original English voice actor for Pokémon's Misty and Jessie, has died at the age of 46 after battling cancer. pic.twitter.com/PfwvdqDYxw