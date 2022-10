Ο Κιάνου Ριβς αποχώρησε από την παραγωγή των Σκορσέζε και Ντι Κάπριο «Devil In The White City»

Δύο μήνες αφότου το Hulu επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Κιάνου Ριβς θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Devil in the White City» των Μάρτιν Σκορσέζε και Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο αγαπημένος του Matrix αποχώρησε από την παραγωγή.

Πηγές λένε ότι η πλατφόρμα που υποστηρίζεται από τη Disney αναζητά ήδη τον αντικαταστάτη του για να ηγηθεί του δράματος, το οποίο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης πάνω από μια δεκαετία. Οι εκπρόσωποι των Hulu και Ριβς αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

To Hulu ανακοίνωσε επίσημα το «Devil in the White City» στις αρχές Αυγούστου, με τον Ριβς να κλείνει επίσης επίσημα τη συμφωνία για να πρωταγωνιστήσει στη σειρά που θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη τηλεοπτική του δέσμευση μέχρι σήμερα.

Η σειρά βρίσκεται στα σκαριά για περισσότερο από μια δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που υπήρχαν φήμες ότι θα γίνει τελικά ταινία μεγάλου μήκους, με τον Sam Shaw (Castle Rock) σε σενάριο και παραγωγή.

Ο Ντι Κάπριο είναι παραγωγός μαζί με τον Σκορσέζε και δεν θα πρωταγωνιστήσει στην σειρά.

Ο Ριβς μετά από μήνες συζητήσεων για την τελική συμφωνία θα ήταν ο πρωταγωνιστής και ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς στην πλατφόρμα Hulu.

Ο Τοντ Φιλντ θα σκηνοθετήσει το αστυνομικό δράμα, το οποίο είναι τώρα μια συμπαραγωγή μεταξύ των Paramount Television Studios και του ABC της Disney.

Η Paramount Pictures κέρδισε τα δικαιώματα για το μυθιστόρημα μετά από έναν τεράστιο πόλεμο προσφορών το 2015.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Έρικ Λάρσον, «Ο Διάβολος στη Λευκή Πόλη» (Devil In The White City) αφηγείται την αληθινή ιστορία δύο ανδρών, ενός αρχιτέκτονα και ενός κατά συρροή δολοφόνου, των οποίων η μοίρα συνδέθηκε για πάντα με την Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγου του 1893.

Ακολουθεί τον Daniel H. Burnham, τον λαμπρό και επιμελή αρχιτέκτονα που αγωνίζεται να αφήσει το στίγμα του στον κόσμο και τον Henry H. Holmes, τον όμορφο και πανούργο γιατρό που έφτιαξε το δικό του «Κάστρο Δολοφονίας», ένα παλάτι που χτίστηκε για να σαγηνεύει, να βασανίζει και να ακρωτηριάζει νεαρές γυναίκες.

Με πληροφορίες του HollywoodReporter