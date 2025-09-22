TV & MEDIA
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποκτά το 51% της «Εφημερίδας των Συντακτών» με προσύμφωνο 5 εκατ. ευρώ

Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Δημήτρη Μελισσανίδη στα ελληνικά ΜΜΕ

LifO Newsroom
Δημήτρης Μελισσανίδης/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Δημήτρης Μελισσανίδης/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά ο έλεγχος της «Εφημερίδας των Συντακτών», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπεγράφη προσύμφωνο για την απόκτηση του 51% των μετοχών, με τίμημα που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Οι τελικές υπογραφές αναμένονται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, εφόσον η συμφωνία εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Κρίσιμο σημείο της συμφωνίας αποτελεί η δέσμευση του Δημήτρη Μελισσανίδη να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της εφημερίδας, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα άνω των πέντε μηνών. Παράλληλα, ο νέος μέτοχος καλείται να καλύψει και τα συσσωρευμένα χρέη της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Δημήτρη Μελισσανίδη στα ελληνικά ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ελέγχει τη «Ναυτεμπορική», μαζί με την ηλεκτρονική της έκδοση και το τηλεοπτικό της κανάλι.

