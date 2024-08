Μήπως η Τέιλορ Σουίφτ μόλις μας είπε ότι θα στηρίξει την Κάμαλα Χάρις;

Βλέπουν ό,τι θέλουν ή αυτή η σιλουέτα χορεύτριας της Τέιλορ Σουίφτ μοιάζει με την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις;

Ο διαδικτυακός στρατός θαυμαστών της Σουιφτ προσπαθεί συχνά να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα της ποπ σταρ, έτσι οι εικασίες δίνουν και παίρνουν, από τη στιγμή που κάποιοι «είδαν» την Κάμαλα Χάρις στη συναυλία της και το ερμήνευσαν σαν μήνυμα υποστήριξης.

Και όμως, δεν υπήρξε καμία επιδοκιμασία ή αποδοχή από τη Σουίφτ. Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2020, είχε ξεκάθαρα δηλώσει υποστήριξη προς τον Τζο Μπάιντεν.

Taylor Swift just low key endorsed Kamala Harris and MAGA is losing their minds. pic.twitter.com/NjSpUDzILP