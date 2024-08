Αρραβωνιάζεται η Τέιλορ Σουίφτ;

Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, σύμφωνα με πηγές της Page Six. Ένας στενός συνεργάτης του Kelce αποκάλυψε ότι ο αστέρας των Kansas City Chiefs σχεδιάζει να γονατίσει σύντομα και να ζητήσει από την Swift να τον παντρευτεί, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν για το μέλλον του ζευγαριού.

Οι φήμες για τον αρραβώνα τους έχουν γίνει πιο έντονες το τελευταίο διάστημα. Σε μια πρόσφατη συναυλία του αστέρα της country, Morgan Wallen, η σύζυγος ενός κορυφαίου στελέχους των Chiefs ακούστηκε να λέει στους φίλους της ότι ο διάσημος tight end και η Swift είναι ήδη αρραβωνιασμένοι. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν υπήρξε παρανόηση ή αν απλώς αναφερόταν στις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, έχει γίνει γνωστό ότι ο Κέλσι αναζητούσε το τέλειο δαχτυλίδι και είχε ζητήσει την άδεια του πατέρα της Taylor, Scott, πριν κάνει την πρόταση. Ο Scott έδωσε την ευλογία του με όλη του την καρδιά.

Taylor Swift and Travis Kelce are getting engaged soon: source https://t.co/ngOw1fQMZj pic.twitter.com/QetoUH09rN