Η Ρενέ Ζελβέγκερ στη νέα σεζόν του Only Murders in the Building

Το Only Murders in the Building ανακοίνωσε ότι η Ρενέ Ζελβέγκερ θα ενταχθεί στο καστ της πέμπτης σεζόν μαζί με τους Σελένα Γκόμεζ, Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν.

Με... άλλα λόγια, η Ρενέ Ζελβέγκερ «μπαίνει στο κτίριο».

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρωταγωνίστριας των ταινιών «Μπρίτζετ Τζόουνς» θα ενταχθεί στο καστ του Only Murders in the Building για την πέμπτη σεζόν. Στις 26 Μαρτίου, το επίσημο Instagram της εκπομπής μοιράστηκε μια φωτογραφία της καρέκλας της στο πλατό, με λεζάντα, "Καλώς ήρθες στο κτίριο, Ρενέ Ζελβέγκερ! #OMITB."

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν όταν άκουσαν ότι η σταρ του Bridget Jones's Diary θα συμμετείχε στο καστ, με έναν χρήστη να γράφει, «W H A T?! Λατρεύω ήδη αυτό το σόου...και τώρα αυτός ο θρύλος συμμετέχει; Λατρεύω, λατρεύω, το λατρεύω! Ανυπομονώ!» Ένας άλλος πρόσθεσε: «Γίνεσαι όλο και πιο εμβληματική σειρά κάθε σεζόν».

Η Ζελβέγκερ, 55 ετών, θα μπει στην επερχόμενη σεζόν μαζί με τους Κρίστοφ Βαλτς και Κίγκαν Μάικλ-Κέι, ωστόσο η εμπλοκή τους στο σενάριο - και πώς θα συνδεθούν με την επόμενη δολοφονία που θα συμβεί στο The Arconia - έχει κρατηθεί κρυφή.

Για τη Ζελβέγκερ, η σειρά του Hulu συνεχίζει το πρόσφατο υποκριτικό της «ξεφάντωμα» μετά από ένα διάλειμμα έξι ετών στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η ηθοποιός του Cold Mountain το αισθάνθηκε ως «αναγκαίο» εκείνη την εποχή, είπε σε συνέντευξή της τον Ιανουάριο στη βρετανική Vogue. «Είχα βαρεθεί τον ήχο της φωνής μου».

Συνέχισε, «Όταν δούλευα, έλεγα: "Ω, Θεέ μου, άκουσέ σε. Είσαι λυπημένη πάλι, Ρενέ; Ω, αυτή είναι η τρελή φωνή σου;" Ήταν μια αναζωπύρωση των ίδιων συναισθηματικών εμπειριών».

«Έγραψα μουσική και σπούδασα διεθνές δίκαιο», αποκάλυψε για το διάλειμμά της. «Έχτισα ένα σπίτι, έσωσα ένα ζευγάρι μεγαλύτερα σκυλάκια, δημιούργησα μια συνεργασία που οδήγησε σε μια εταιρεία παραγωγής, υποστήριξα και συγκέντρωσα χρήματα με έναν άρρωστο φίλο και πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένεια, οδηγώντας σε όλη τη χώρα με τα σκυλιά. Έγινα υγιής».



Με πληροφορίες από E!News