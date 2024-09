Η Μέριλ Στριπ θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά-διασκευή «The Corrections» του Τζόναθαν Φράνζεν

Το μυθιστόρημα του Τζόναθαν Φράνζεν, The Corrections, ετοιμάζεται για δεύτερη φορά να μεταφερθεί στην τηλεόραση, αυτή τη φορά με τη Μέριλ Στριπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η CBS Studios βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός δράματος βασισμένου στο βραβευμένο με National Book Award μυθιστόρημα του 2001, με τον ίδιο τον Φράνζεν να προσαρμόζει το έργο του και να αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί πλατφόρμα μετάδοσης για το έργο.

Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια μεταφοράς του The Corrections στην τηλεόραση, μετά την απόπειρα του HBO το 2012, όπου είχε γυριστεί πιλοτικό επεισόδιο με τους Κρις Κούπερ και Ντάιαν Γουίστ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά τελικά η σειρά δεν προχώρησε.

Το έργο θα ακολουθεί την ιστορία μιας οικογένειας από τη Μέση Δύση των ΗΠΑ, με τον πατριάρχη να βρίσκεται σε φθίνουσα υγεία και την οικογένεια να συγκεντρώνεται για τα Χριστούγεννα. Η Στριπ αναμένεται να παίξει το ρόλο της μητέρας, η οποία έχει εμμονή με την ιδέα μιας τελευταίας οικογενειακής γιορτής πριν ο σύζυγός της επιδεινωθεί λόγω άνοιας.

Η Στριπ εμφανίζεται αυτή την περίοδο στη σειρά του Hulu, Only Murders in the Building, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του Big Little Lies του HBO και στις ταινίες Don’t Look Up και Little Women (2019).