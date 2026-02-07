Η επιτυχία που κανείς δεν περίμενε

Ενόψει της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου, δύο ηθοποιοί επωμίστηκαν τον ρόλο των λαμπαδηδρόμων. Αποδείχθηκαν ιδανικοί για την αποστολή. Οι πρωταγωνιστές του "Heated Rivalry" —ενός γκέι δράματος που αναδεικνύει την αντιπαλότητα στον πάγο και τον ερωτισμό στην κρεβατοκάμαρα— έχουν ήδη πυροδοτήσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών. Ο Jimmy Fallon, ο παρουσιαστής που πήρε συνέντευξη από τον Hudson Williams, έναν εκ των ηθοποιών, συνέκρινε την αντίδραση των γυναικών θαυμαστριών προς αυτόν με τη λατρεία που δείχνουν σε αστέρες της ποπ, όπως ο Harry Styles.

Το "Heated Rivalry" έκανε πρεμιέρα στο Crave, ένα καναδικό δίκτυο streaming, στα τέλη Νοεμβρίου και έκτοτε αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή πρωτότυπη σειρά στην ιστορία της πλατφόρμας. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Parrot Analytics, αποτελεί τη δεύτερη πιο περιζήτητη τηλεοπτική σειρά παγκοσμίως, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε Αμερική, Αυστραλία και Φιλιππίνες. Ακόμη και στη Ρωσία, παρά την κατασταλτική νομοθεσία κατά των ομοφυλοφίλων, η σειρά αποτελεί underground φαινόμενο, κατέχοντας αυτή τη στιγμή την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών στο Kinopoisk, την κορυφαία κινηματογραφική βάση δεδομένων της χώρας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που κανείς στο Χόλιγουντ δεν είχε προβλέψει. Όταν ο Jacob Tierney, Καναδός σκηνοθέτης και παραγωγός, προσέγγισε τη συγγραφέα ερωτικών μυθιστορημάτων Rachel Reid για τη μεταφορά του βιβλίου της, κανένα μεγάλο αμερικανικό στούντιο δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η Reid, μητέρα από τη Νέα Σκωτία, είχε ξεκινήσει να γράφει «από ανία» ενόσω μεγάλωνε τα παιδιά της. Το αναγνωστικό της κοινό, αποτελούμενο στη συντριπτική του πλειονότητα από ετεροφυλόφιλες γυναίκες, έδειξε ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό που μια κριτική περιέγραψε κομψά ως «άφθονο (και κυριολεκτικά ασταμάτητο) καυτό σεξ από μίσος».

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά συγκεντρώνει πλέον κατά μέσο όρο 8 εκατομμύρια Αμερικανούς τηλεθεατές ανά επεισόδιο. Το ένα τρίτο αυτών παρακολουθεί τα επεισόδια σε επανάληψη, ενώ το 15% τα έχει δει πέντε ή περισσότερες φορές. Το επαγγελματικό χόκεϊ βιώνει ήδη το λεγόμενο «φαινόμενο Heated Rivalry»: στην πλατφόρμα μεταπώλησης StubHub, οι πωλήσεις εισιτηρίων για αγώνες χόκεϊ έχουν εκτοξευθεί κατά 40% από την πρεμιέρα της σειράς στην Αμερική.

Στην Ασία, οι παραγωγές που μιλούν για τον έρωτα μεταξύ ανδρών είναι δημοφιλείς μεταξύ των γυναικών εδώ και καιρό. Στη Δύση, ωστόσο, το φαινόμενο αυτό στις οθόνες είναι σχετικά πρόσφατο. Στον εκδοτικό χώρο, το άνδρας προς άνδρα ειδύλλιο (male-male romance) αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη. Είτε στον πάγο είτε στην κρεβατοκάμαρα, οι γυναίκες απολαμβάνουν να επευφημούν τους χαρακτήρες καθώς εκείνοι «σκοράρουν».

Με στοιχεία από τον Economist

