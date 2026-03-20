Ελληνικό: Αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη γκαλερί του Κολωνακίου - Τι εντοπίστηκε

Επιχείρηση σε αποθήκη γκαλερί του Κολωνακίου, στο Ελληνικό, πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που αναρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700μ.Χ.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.