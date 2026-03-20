Το Big Little Lies επιστρέφει 10 χρόνια μετά και τώρα το δράμα περνά στα παιδιά

Η Liane Moriarty επιστρέφει στον κόσμο του Big Little Lies με το sequel βιβλίο Big Little Truths, που διαδραματίζεται 10 χρόνια μετά την αρχική ιστορία και αναμένεται να λειτουργήσει ως βάση για την τρίτη σεζόν της σειράς του HBO.

Το νέο βιβλίο μεταφέρει το κέντρο βάρους στα παιδιά των βασικών ηρωίδων, που είναι πλέον έφηβοι και βρίσκονται στην καρδιά μιας νέας ιστορίας με μυστικά, εντάσεις και οικογενειακές ρωγμές. Οπως λέει η Moriarty, ένα τόσο μεγάλο χρονικό άλμα ήταν από την αρχή ο μόνος τρόπος που της έβγαζε νόημα για να επιστρέψει σε αυτό το σύμπαν.

Η υπόθεση του Big Little Truths ξεκινά με έναν άγνωστο άντρα να κινείται έξω από το λύκειο κάνοντας φαινομενικά αθώες ερωτήσεις, ενώ στο γραφείο του διευθυντή φτάνει ταχυδρομικά ένα κομμένο ανθρώπινο δάχτυλο. Η νέα ιστορία μετακινείται έτσι από τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στην πιο σκοτεινή περιοχή της εφηβείας.

Η συγγραφέας λέει ότι αυτή τη φορά τον ρόλο του «χορού» δεν θα έχουν οι γονείς, αλλά οι ίδιοι οι έφηβοι, που θα αφηγούνται τι συνέβη και πώς ξεκίνησαν όλα. Παράλληλα, προαναγγέλλει πιο κεντρική παρουσία της Renata, σημειώνοντας ότι η εκδοχή του χαρακτήρα όπως την απογείωσε η Laura Dern στη σειρά επηρέασε και το νέο βιβλίο.

Η τρίτη σεζόν του Big Little Lies βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη στο HBO, με τη Francesca Sloane να γράφει το πρώτο επεισόδιο. Με το Big Little Truths να κυκλοφορεί στις 25 Αυγούστου, η επιστροφή στο Monterey αποκτά πλέον σαφέστερο σχήμα: όχι απλώς reunion, αλλά μια ιστορία που περνά στη γενιά που μεγάλωσε μέσα στα μυστικά των μεγάλων.