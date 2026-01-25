Ευαγγελία Μουμούρη: Η αποκάλυψη που έκανε για το Ριφιφί - Συγκινήθηκε on air με ένα τραγούδι

Στη σειρά «Ριφιφί» και τον ρόλο της «Όλγας» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ευαγγελία Μουμούρη που πήγε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η γνωστή ηθοποιός μεταξύ άλλων, μίλησε με συγκίνηση για το «Ριφιφί», τον ρόλο της Όλγας και την πραγματική ιστορία πίσω από αυτόν.

Μετά την επιστροφή από τις διαφημίσεις, όπου το τραγούδι «Mama» ακούστηκε στο πλατό, έφερε τα πρώτα δάκρυα της Ευαγγελίας Μουμούρη, με την ίδια να λέει: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;».

«Δεν είστε εντάξει. Εσύ που είσαι επάνω σε ξέρω. Ξέρω πού μένεις. Με βάψατε τόσο ωραία», πρόσθεσε δακρυσμένη η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Το συναίσθημα της μητρικής αγάπης είναι αρχέγονο. Αυτό που άγγιξε εμένα, δύο χρόνια πίσω, όταν έμαθα την ιστορία του Παναγιώτη… Εγώ ήμουν ένα μέσο, για το αρχέγονο αυτό συναίσθημα. Πολιτισμός μιας χώρας δεν είναι το να ακολουθούμε πιστά τους νόμους. Πολιτισμός είναι η εξαίρεση που θα κάνεις για να μπορέσεις να στηρίξεις τον άνθρωπο. Εκεί δεν έγινε αυτή η εξαίρεση» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αυτό που παίξαμε εμείς, το κομμάτι αυτό που είναι δίπλα από το Ριφιφί, ήταν στην πραγματικότητα ένα κάτι σαν μνημόσυνο σε αυτό το παιδί που δεν έφυγε ποτέ στην Αμερική».

Ευαγγελία Μουμούρη: Η αποκάλυψη που έκανε για το Ριφιφί

Μιλώντας για τη σειρά «Ριφιφί» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόνισε ότι η επιλογή της έγινε από τον Σωτήρη Τσαφούλια, με τον οποίον δεν είχαν γνωριστεί ποτέ προσωπικά.

«Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εάν η Cosmote TV δεν έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους και να φτιάξουν όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Και στη Δήμητρα Σακαλή και τον Βασίλη τον Ρίσβα να γράψουν αυτό. Και φυσικά και στον Σωτήρη τον Τσαφούλια», δήλωσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, από το πουθενά, χωρίς να τον γνωρίζω, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει “θέλω εσύ να κάνεις το ρόλο αυτό”. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά ή δεν θα υπήρχε δηλαδή το αποτέλεσμα της δουλειάς μου, αν όλα αυτά δεν υπήρχαν πριν. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό το δώρο που μου κάνανε», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Και αν δεν το δείτε φέτος, θα το δείτε του χρόνου κάποιο κανάλι», αποκάλυψε στη συνέχεια η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Εδώ», αποκρίθηκε η Ναταλία Γερμανού, εννοώντας τον ALPHA.

«Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά μπορεί. Θα μπορούσε», απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

