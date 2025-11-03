Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε εκείνον των προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις, αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.
Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:
- Andry Lagiou
- Ναυσικά
- Kianna
- Blackbird
- Holly Grace
- Mike Vasiliades
- Κίρκη
- Rosanna Mailan
- Λεωνίδας Παντελάκης
- Nik Arpid
- Orsalios
- Victoria Anastasia
- Aura & Andreas Habibi
- Dimmy Rizou
- Cain Grand
- Βίλλυ Ραζή
- Jimmy Sion
- Argie Gudo
- Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
- Τζένη Γεωργιάδη
- Deterrents
- Stef Magnolia
- Θοδωρής Νεοφώτιστος
- Πέννυ Μπαλτατζή
- Idra Kayne
- Χρυσηίδα Γκαγκουτη
- Σωτήρης Κωνσταντή
- Dorothea
- Μαυρίκιος Μαυρικίου
- Αλέξης Νίκολας
- Alexandra Koniak
- Εμμανουέλα Χιωτάκη
- Δήμητρα Σαββα
- Φανή Μελεμενη
- Μαριέττα Βασιλάκη
- Γιάννης Βασιλώτος
- Αλεξάνδρα Σιετή
- Χάρις Σάββα
- Γιάννης Λάφης
- Markirra
- Tianora
- Marseaux
- Akylas
- Mikay
- Lou Is
- ΖΑΦ
- Κωνσταντίνος Θανόπουλος
- Mitsos
- Dinamiss
- Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
- Μαρίκα Παπάζογλου
- Δημήτρης Σαμόλης
- Joanne
- Revery
- Σταύρος Πηλιχός
- Good job Nicky
- Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
- Desi G
- George Anton
- Evangelia
- Spheyiaa
- Christiana Loizu
- Νίκος Γκανος & Claydee
- Léona
- Lionder
- Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
- VAYA
- Natalia Dusso
- Xannova Xan
- RIKKI
- Παναγιώτης Κουτρουζάς
- Βασίλης Πλυταριάς
- Γεωργία Τσετσώνη
- Πάνος Τσέρπες
- Loula Sav
- Anna Poltz
- Christina Luca
- Dolleesi
- Διονύσιος Κωστής
- Στέλλα Γεωργιάδου
- Νίνα Λοτσάρη
- Aaron Sibley
- NWAINA