Eurovision 2026: Η Evangelia μιλά για το τραγούδι που κατέθεσε

Η Evangelia, που πέρυσι διαγωνίστηκε στον εθνικό τελικό της Eurovision με το « Vále », επιστρέφει φέτος δηλώνοντας εκ νέου τη συμμετοχή της και διεκδικώντας ξανά την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Σε νέες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια απάντησε σε ερωτήσεις για το τραγούδι που κατέθεσε, το οποίο όπως είπε, είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που κατέθεσε στην προηγούμενη Eurovision.

«Αν δεν έβρισκα το κατάλληλο τραγούδι δεν θα ξαναδήλωνα, αλλά την τελευταία στιγμή έγινε κάτι μαγικό στο στούντιο· φτιάξαμε κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Τώρα, αυτές τις τελευταίες 10 ημέρες, γεννήθηκε», είπε η Evangelia στην κάμερα του Star.

Για το εάν ο στίχος θα είναι ελληνικός ή αγγλικός, η Evangelia εξήγησε πως: «Δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορείτε να μαντέψετε - είναι διαφορετικό. Είναι κάτι που ήθελα, στην περίπτωση που θα δήλωνα ξανά· δεν ήθελα να κάνω το ίδιο».

Όπως ανέφερε, δεν είναι τόσο αγχωμένη φέτος, μιας και είναι η δεύτερη προσπάθειά της στον εθνικό τελικό. «Είναι ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Από πέρυσι εγώ νιώθω ότι βγήκα κερδισμένη· μπορεί να μην κατάφερα να κερδίσω, αλλά αυτή η αγκαλιά του κόσμου και ό,τι έχω ζήσει με το τραγούδι είναι κάτι πολύ μαγικό», δήλωσε.

Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε εκείνον των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις, αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι: