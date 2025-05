Eurovision 2025: Η Φινλανδία με την εντυπωσιακή Erika έκλεισε τον Β' Ημιτελικό

Με την εμφάνιση της Φινλανδίας, πέφτει απόψε η αυλαία του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2025.

Η Φινλανδία ήταν τελευταία διαγωνιζόμενη χώρα που ανέβηκε του St. Jakobshalle απόψε, κλείνοντας έτσι τον Β' Ημιτελικό. Πλέον, τα πράγματα είναι στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το μόνο που μένει, είναι να ανακοινωθούν οι υπόλοιπες δέκα χώρες, που θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η 32χρονη Erika ξεσήκωσε το κοινό στην αρένα της Βασιλείας με το κομμάτι «Ich komme», πραγματοποιώντας μία εξαιρετικά εντυπωσιακή και ταυτόχρονα εκρηκτική εμφάνιση.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών μάλιστα, η Erika δεν έχει μόνο σίγουρη τη σημερινή πρόκριση, αλλά φέρεται να είναι μέσα στην τελική 10άδα του τελικού του Σαββάτου.

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι σίγουρο, καθώς ο Β΄ Ημιτελικός έφερε αρκετές ανατροπές, με την πρόκριση outsiders, όπως Ισλανδία και Πορτογαλία και τον αποκλεισμό του Βελγίου και της Κύπρου, που θεωρούνταν από πολλούς φαβορί.

SHOWSTOPPER , BREATHTAKING , POWERFUL ,

THIS IS EVERYTHING. #eurovision #eurovision2025 pic.twitter.com/uGkkwKYnzV