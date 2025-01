Eurovision 2025: Η εκπρόσωπος του Ισραήλ είναι επιζώσα της σφαγής στο φεστιβάλ Nova

Η Γιουβάλ Ραφαήλ, επιζώσα της σφαγής στο φεστιβάλ Nova της 7ης Οκτωβρίου 2023, ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision 2025, αφηγούμενη την προσωπική της ιστορία μέσω της μουσικής.

Η 24χρονη, που διασώθηκε αφού κρύφτηκε κάτω από πτώματα για τουλάχιστον οκτώ ώρες, κατέκτησε την πρώτη θέση στο δημοφιλές ισραηλινό talent show The Next Star. Στο ίδιο σόου είχε διακριθεί στο παρελθόν η Netta, νικήτρια της Eurovision 2018, ενώ και οι πρόσφατες εκπρόσωποι του Ισραήλ που βγήκαν από το σόου, η Νόα Κίρελ και η Έντεν Γκόλαν, είχαν εντυπωσιακή πορεία στον διαγωνισμό.

Amazing Yuval Raphael will represent Israel 🇮🇱 in #Eurovision2025

She Survived the Nova festival massacre after pretending to be dead under dead bodies for hours pic.twitter.com/7fUWbohTPG