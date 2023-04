Eurovision 2023: Προγνωστικά, φαβορί, στοιχήματα και οι αλλαγές στην βαθμολογία

Με όλα τα μάτια στραμμένα στο Λίβερπουλ οι fans της Eurovision αναμένουν τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού και κάνουν προβλέψεις.

Τα στοιχήματα δεν λείπουν όπως πάντα από την φετινή Eurovision αλλάζοντας πάντως από καιρού εις καιρόν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ φαβορί είναι η Σουηδία και Φινλανδία και τελευταία ανεβαίνει πολύ η Γαλλία.

H Ουκρανία, που θα είναι η τιμώμενη χώρα μιας και κέρδισε πέρυσι αλλά δεν ήταν σε θέση να διοργανώσει, διεκδικεί και φέτος την πρωτιά με ένα τραγούδι για τα πυρηνικά.

Η Αυστρία εμφανίζεται επίσης να έχει αξιώσεις για πλασάρισμα σε ψηλές θέσεις

Μεγάλο φαβορί η Νορβηγία με την ερμηνεύτριά της να δηλώνει αμφιφυλόφιλη.

Πολύ δυνατή και η Φινλανδία με εκατομμύρια views στο youtube και αναφέρεται στους άνδρες που δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους για να μην εμφανίσουν την θηλυκή τους πλευρά

